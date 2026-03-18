KIOXIA розширює пам'ять GPU: анонсовані SSD з надвисоким показником IOPS

18 марта 2026 г., 15:35

Компанія Kioxia America оголосила про розробку Super High IOPS SSD — нового типу накопичувачів, які дозволяють графічним процесорам (GPU) отримувати прямий доступ до флешпам’яті. Це рішення розглядається як розширення високошвидкісної пам'яті HBM (High Bandwidth Memory) у системах штучного інтелекту.



Нова лінійка отримала назву KIOXIA GP Series. Вона створена спеціально для задоволення потреб AI-обчислень, де обсяг HBM часто стає «пляшковим горлом» для величезних масивів даних.



Традиційно пам'ять GPU обмежена фізичним розміром чипів HBM. Ініціатива NVIDIA Storage-Next закликає вендорів SSD створювати накопичувачі, оптимізовані для запитів, які ініціює сам GPU.



KIOXIA GP Series вирізняється серед звичайних SSD завдяки технології XL-FLASH з використанням пам’яті класу SCM (Storage Class Memory) з наднизькою затримкою.



Також реалізовано дрібнозернистий доступ з можливістю зчитувати дані порціями по 512 байтів (замість стандартних для TLC блоків більшого розміру).



Для рішення заявлений вищий показник IOPS та нижче енергоспоживання на кожну операцію вводу-виводу порівняно зі звичайними TLC SSD.



«Ми повністю підтримуємо ініціативу NVIDIA Storage-Next. Ця співпраця є ключовою для формування архітектури зберігання даних майбутнього», — зазначив Макото Хамада (Makoto Hamada), старший директор підрозділу SSD компанії Kioxia.



Оскільки AI-моделі масштабуються до трильйонів параметрів, а контекстні вікна розростаються до мільйонів токенів, виникає критична потреба у величезному KV-кеші (Key Value cache). Для цих цілей Kioxia пропонує серію CM9 з інтерфейсом PCIe 5.0 (формфактор E3.S), де забезпечено місткість до 25,6 ТБ на базі TLC-пам'яті.



Заявлена надійність 3 DWPD (повних перезаписів диска на день).



Реалізована підтримка архітектури NVIDIA Context Memory Storage (CMX) для масштабування інференсу великих моделей.



Kioxia підтвердила свій статус стратегічного партнера NVIDIA та визначила наступні терміни. Постачання зразків KIOXIA CM9 розпочнуться у 3-му кварталі 2026 року. Оцінювальні зразки KIOXIA GP Series будуть доступні обраним клієнтам до кінця 2026 року.

