AMD розширює горизонти Edge AI: нові процесори серії Ryzen AI Embedded P100

Автоматизація заводів, «фізичний AI» у мобільній робототехніці та медицина вимагають обчислень у реальному часі, стабільної продуктивності та довгострокової надійності. Саме для цих потреб AMD розширює лінійку процесорів Ryzen AI Embedded P100, пропонуючи вдвічі більше ядер CPU та у вісім разів потужнішу графіку.



Нові чипи об'єднують на одному кристалі до 12 ядер архітектури Zen 5, графіку RDNA 3.5 для візуалізації та нейронний процесор (NPU) XDNA 2 для енергоефективного AI.



Порівняно з попереднім поколінням (Ryzen Embedded 8000), серія P100 демонструє стрибок.

Загальна продуктивність системи зросла у 2,1 раза (до 80 TOPS). Багатопотокова продуктивність CPU вища на 39%. Потужність GPU зросла у 8 разів. Реалізована підтримка великих мовних моделей, таких як Llama 3.2-Vision 11B.



AMD оптимізувала нові x86-процесори під конкретні індустріальні сценарії.



Інтелектуальний машинний зір: один промисловий ПК тепер може замінити ПЛК (програмовані логічні контролери), систему машинного зору та інтерфейс оператора (HMI). AI дозволяє виявляти аномалії з низькою затримкою за допомогою моделей рівня Llama 3.2-Vision.



Фізичний ШІ для робототехніки: процесори керують навігацією на CPU, обробляють відеопотоки для просторової орієнтації (Visual SLAM) на GPU та забезпечують роботу об’єктної детекції (YOLOv12) на енергоефективному NPU.



3D-медицина та клінічний аналіз: обробка УЗД, ендоскопії та класифікації тканин прямо «на місці» (на межі мережі). Моделі на кшталт Med-PaLM 2 допомагають лікарям у прийнятті клінічних рішень та підготовці звітів.



AMD робить ставку на відкритість та гнучкість розробки.



Тепер розробники вбудованих систем завдяки екосистемі ROCm мають доступ до відкритого стека ПЗ для AI, компіляторів та бібліотек.



Інтерфейс HIP дозволяє переносити код між різними апаратними платформами, уникаючи залежності від конкретного постачальника (vendor lock-in).



Використання гіпервізору Xen дозволяє одночасно запускати Linux, Windows та RTOS (операційні системи реального часу) в ізольованих доменах на одному процесорі, що критично для промислової безпеки.



Індустріальні гіганти, такі як Advantech, congatec та Kontron, вже готують свої рішення на базі нових чипів.



Вже триває розсилка зразків версії на 8–12 ядер, масові постачання розпочнуться у липні 2026 року.



Масове виробництво версії на 4–6 ядер очікується у другому кварталі 2026 року.

