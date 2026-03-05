QNAP анонсує TS-h1077AFU - 10-дискове all-flash сховище на базі AMD Ryzen PRO 7000

5 марта 2026 г., 16:43

Компанія QNAP Systems представила TS-h1077AFU - компактне 10-дискове мережеве сховище all-flash на базі SATA.



Як зазначається, пристрій розроблений для підприємств, які шукають швидке та надійне флеш-сховище за доступною ціною. Система працює під управлінням операційної системи QuTS hero на базі ZFS, використовує сучасні процесори серії AMD Ryzen PRO 7000 та оснащена оперативною пам'яттю ECC DDR5. Завдяки фокусу на швидкості та відмовостійкості, модель ідеально підходить для віртуалізації, високошвидкісних медіа-потоків, операцій із базами даних та консолідації резервних копій між кількома об'єктами.



Алекс Ші (Alex Shih), менеджер із продукції QNAP, прокоментував вихід новинки: «Після позитивної реакції ринку на нашу 30-дискову модель TS-h3077AFU, ми розробили TS-h1077AFU, щоб забезпечити таку ж корпоративну продуктивність флеш-пам’яті в більш компактному та універсальному форм-факторі. Ця 10-дискова модель дає підприємствам більшу гнучкість при розробці високопродуктивних архітектур зберігання даних, зберігаючи при цьому цілісність даних, якою відома система QuTS hero». Серцем пристрою є 8-ядерний процесор із вбудованою графікою AMD Radeon, що забезпечує високу ефективність у графічних завданнях та мультизадачності. Обсяг пам'яті ECC DDR5 може бути розширений до 192 ГБ, що критично важливо для багатопотокових робочих навантажень.



Для оптимізації роботи SSD-накопичувачів система використовує вбудовану дедуплікацію та стиснення даних, а також фірмову технологію QSAL. Цей алгоритм запобігає одночасному виходу з ладу кількох накопичувачів, що підвищує загальну безпеку даних. Мережева підсистема включає два порти 10GbE та два порти 2.5GbE, а завдяки двом слотам PCIe Gen 4 x8 користувачі можуть встановити додаткові адаптери на 25GbE. Підтримка високої доступності дозволяє створювати відмовостійкі кластери з двох NAS, забезпечуючи безперервність роботи бізнес-процесів. Пристрій інтегрується з хмарним сервісом myQNAPcloud One для безпечного зберігання об’єктних та файлових даних із підтримкою незмінності. Компанія гарантує доступність моделі на ринку до 2030 року.

