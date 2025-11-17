Baidu представляє AI-чіпи для підвищення технологічної самодостатності Китаю

17 ноября 2025 г., 11:35

Китайський технологічний гігант Baidu представив два чіпи штучного інтелекту (AI) на своїй щорічній конференції для розробників та клієнтів, підкреслюючи свої амбіції відігравати ключову роль у прагненні країни до технологічної самодостатності, поряд з Huawei Technologies та іншими внутрішніми гравцями.



Baidu представила два нові чіпи, розроблені її підрозділом Kunlunxin Technology:



M100 — призначений для значного підвищення ефективності інференсу (висновку) в моделях, що використовують техніку Mixture-of-Experts (MoE). Його запуск заплановано на початок 2026 року.



M300 — призначений для тренування надвеликих мультимодальних моделей з трильйонами параметрів с запуском, запланованим на 2027 рік.



Шень Доу (Shen Dou), виконавчий віцепрезидент Baidu та президент її хмарного підрозділу, заявив, що M100 та M300 забезпечать "потужну, низьковартісну та контрольовану обчислювальну потужність AI" для підтримки зусиль Китаю щодо самодостатності у сфері AI.



Ці внутрішні чіпи від Baidu та інших китайських фірм спрямовані на зменшення залежності країни від імпортованих передових процесорів, таких як ті, що виробляє Nvidia.



Baidu також планує об'єднати свої чіпи у стек Tianchi256 у першій половині наступного року, що, як очікується, забезпечить приріст продуктивності більш ніж на 50% для обслуговування систем AI порівняно з його попереднім кластером.



Оновлена версія Tianchi512, що інтегрує 512 чіпів, має бути запущена у другій половині 2026 року.



До 2030 року Baidu прагне побудувати супервузол, здатний підтримувати "мільйони" чіпів.



Baidu також представила Ernie 5.0, мультимодальну AI-модель з 2,4 трлн параметрів. Ця модель удвічі більша за нещодавно випущені Qwen3-Max від Alibaba та серію Kimi K2 від Moonshot AI, які входять до числа провідних світових систем AI з понад 1 трлн параметрів.



Ван Хайфен, головний технологічний директор Baidu, підкреслив мультимодальні, кодувальні та агентні можливості Ernie 5.0, зазначивши, що її інтеграція різноманітних навчальних даних (аудіо, зображення та відео) забезпечує уніфіковане розуміння та генерування мультимедійного контенту.



Робін Лі Яньхун, засновник і генеральний директор Baidu, заявив, що індустрія AI є "дуже нездоровою" через модель, яка непропорційно винагороджує розробників чіпів та фундаментальних моделей AI — тонка критика компаній, як-от Nvidia та OpenAI.



Лі виступив за "перевернуту індустріальну піраміду", де застосунки AI розміщуються над моделями та чіпами, що дозволяє генерувати більший дохід.



Як наслідок, Baidu зосереджується на інтеграції AI у корпоративні та індивідуальні послуги, зокрема:



Сервіс роботаксі Baidu, який обробляє 250 000 замовлень на тиждень і надав 17 млн поїздок по всьому світу.



Приблизно половина нового програмного коду, виробленого в Baidu, тепер генерується її платформою кодування AI Baidu Comate.



Компанія також продемонструвала свою послугу "цифрової людини" Huiboxing, призначену для створення віртуальних ведучих для прямих трансляцій електронної комерції.

