Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

Apple програла суд Masimo: суд зобов’язав виплатити 634 млн дол.

17 ноября 2025 г., 12:25
Як повідомляє Reuters, Федеральне журі присяжних Каліфорнії у минулу п’ятницю ухвалило рішення, згідно з яким компанія Apple має виплатити 634 мільйони доларів медично-технологічній компанії Masimo. Мова про порушення патенту, що стосується технології вимірювання рівня кисню в крові в розумних годинниках Apple Watch.

Представник Masimo підтвердив, що журі погодилося з їхніми претензіями: технології, вбудовані у функції режиму тренувань та сповіщень про серцевий ритм Apple Watch, порушили патентні права Masimo.

У Apple заявили, що категорично не погоджуються з вироком та подадуть апеляцію. Представник компанії зазначив, що Masimo протягом останніх шести років подала на Apple до суду у кількох юрисдикціях позови щодо понад 25 патентів, більшість з яких були визнані недійсними. Крім того, компанія наголосила, що єдиний патент, що фігурував у цій справі, "закінчив термін дії у 2022 році і стосується застарілої технології моніторингу пацієнтів, створеної десятиліття тому".

Натомість, Masimo назвала рішення журі "значною перемогою у наших постійних зусиллях захистити наші інновації та інтелектуальну власність".

Цей судовий процес є лише однією гілкою тривалої патентної боротьби між Apple та Masimo, яка звинувачує технологічного гіганта у переманюванні її співробітників та крадіжці технології пульсоксиметрії для використання в Apple Watch.

Раніше, у 2023 році, цей спір вже призвів до того, що американський торговий трибунал заборонив імпорт розумних годинників Apple Watch Series 9 та Ultra 2. Щоб уникнути заборони, Apple видалила функцію вимірювання кисню з крові зі своїх годинників, а потім знову представила оновлену версію технології у серпні після отримання схвалення від Митниці США.

