 
`

СПЕЦИАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТА

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Apple заморозила плани використання чіпів китайської YMTC

18 октября 2022 г., 9:45
0 
 

Reuters повідомляє, що Apple призупинив плани використання мікросхем пам'яті китайської Yangtze Memory Technologies Co (YMTC) у своїх продуктах після того, як Вашингтон ввів більш жорсткий експортний контроль проти китайських технологічних компаній.

Спочатку Apple планувала почати використовувати мікросхеми флеш-пам'яті NAND від YMTC, яка фінансується державою, вже в цьому році, повідомляла Nikkei з посиланням на людей, знайомих з цим питанням. Спочатку чипи планувалося використовувати тільки для iPhone, що продаються на китайському ринку.

Компанія розглядала можливість в кінцевому підсумку придбати у YMTC до 40% чипів, необхідних для всіх iPhone.

Аналітики вважають, що важливим наслідком цього кроку є факт обмеження Apple на шляху потенційної подальшої диверсифікації бази постачальників за рахунок використання китайських гравців.

Минулого тижня Сполучені Штати додали провідного китайського виробника мікросхем пам'яті YMTC і 30 інших китайських компаній в список, які американські чиновники не змогли перевірити, що посилило напруженість у відносинах з Пекіном.

Широкомасштабний набір заходів експортного контролю адміністрації Байдена щодо Китаю є спробою уповільнити технологічний і військовий прогрес Пекіна шляхом припинення поставок в країну певних напівпровідникових систем, вироблених в будь-якій точці світу на американському обладнанні.

Online Security Forum 2022 - з 15 по 17 листопада

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  