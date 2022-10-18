Apple заморозила плани використання чіпів китайської YMTC

18 октября 2022 г., 9:45

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Reuters повідомляє, що Apple призупинив плани використання мікросхем пам'яті китайської Yangtze Memory Technologies Co (YMTC) у своїх продуктах після того, як Вашингтон ввів більш жорсткий експортний контроль проти китайських технологічних компаній.



Спочатку Apple планувала почати використовувати мікросхеми флеш-пам'яті NAND від YMTC, яка фінансується державою, вже в цьому році, повідомляла Nikkei з посиланням на людей, знайомих з цим питанням. Спочатку чипи планувалося використовувати тільки для iPhone, що продаються на китайському ринку.



Компанія розглядала можливість в кінцевому підсумку придбати у YMTC до 40% чипів, необхідних для всіх iPhone.



Аналітики вважають, що важливим наслідком цього кроку є факт обмеження Apple на шляху потенційної подальшої диверсифікації бази постачальників за рахунок використання китайських гравців.



Минулого тижня Сполучені Штати додали провідного китайського виробника мікросхем пам'яті YMTC і 30 інших китайських компаній в список, які американські чиновники не змогли перевірити, що посилило напруженість у відносинах з Пекіном.



Широкомасштабний набір заходів експортного контролю адміністрації Байдена щодо Китаю є спробою уповільнити технологічний і військовий прогрес Пекіна шляхом припинення поставок в країну певних напівпровідникових систем, вироблених в будь-якій точці світу на американському обладнанні.

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