Перший RISC-V ноутбук використовує SoC Alibaba TH1520

18 октября 2022 г., 10:35

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На початку цього місяця RISC-V International оголосила, що ROMA стане першим у світі ноутбуком для розробки на базі RISC-V, тому що він працює на базі SoC TH1520.



Перші 100 преміальних версій ROMA будуть поставлені в цьому році, а виробництво, як очікується, збільшиться до 1000 одиниць в 1 кварталі 2023 р.



Як наголошується, доступна для ліцензування, платформа покликана допомогти світовим розробникам шляхом зниження витрат на розробку і скорочення циклу проєктування чіпів, що, за словами компанії, робить масове виробництво високопродуктивних SoC на базі RISC-V реальністю.



Ноутбук ROMA створено DeepComputing та Xcalibyte, компаніями, які очолює Юнінг Лян (Yuning Liang), а їх співробітники мають досвід роботи в таких компаніях, як Intel, Hewlett Packard, Huawei, MIPS, Nokia, Samsung Electronics, Silicon Graphics.



Судячи з усього, DeepComputing зосереджена на розробці продуктів на базі чіпсетів RISC-V, в той час, як Xcalibyte - на вбудованих інструментах і програмному забезпеченні. Серед продуктів на базі RISC-V компанія також заявляє навушники, смартгодинники, смартколонки й окуляри доповненої реальності.



Тим часом Xcalibyte, що заснована в Шеньчжені у 2018 році, заявляє, що пропонує високопродуктивний інструментарій, включаючи інструменти аналізу якості коду, відладчики, аналізатори та високопродуктивні компілятори. Вона також пропонує рішення для автомобільних і робототехнічних мікроядерних систем на основі захищеного мікроядра ОС seL4.



Співзасновниками компанії є Юнінг Лян (Yuning Liang), Шин-Мінг Лю (Shin-Ming Liu) і Сунь Чан (Sun Chan). Лян, який є генеральним директором обох компаній, зробив кар'єру, пов'язану з програмним забезпеченням, починаючи з Xerox наприкінці 1990-х років, а потім працював на різних посадах в Nokia, Samsung Electronics і Huawei Technologies. Головний архітектор Лю має значний досвід роботи з компіляторами, розпочавши свою кар'єру в Daisy Systems з розробки власної мови опису апаратного забезпечення, а потім працюючи над компіляторами для Silicon Graphics і Hewlett Packard, після чого очолював дослідження в Intel Labs China. Нарешті, головний технічний директор Чан почав свою кар'єру в Microtec Research, а потім працював над компіляторами в MIPS і Intel; потім він очолив лабораторію вбудованих і мобільних комп'ютерів Intel Labs, працюючи над розробкою SoC і програмного забезпечення Intel Edison.



Ще в липні цього року компанія Xcalibyte оголошувала про приймання попередніх замовлень на перші RISC-V ноутбуки, але тоді не було ніякої інформації про ціни та доступність. Тепер ноутбуки Roma доступні для замовлення на Alibaba, а специфікація була оновлена з більш детальною інформацією. Ціни починаються від 1499 дол.



Що стосується специфікацій, то на сторінці з деталями продукту згадується, що ноутбуки Roma оснащені чотирьохядерним RISC-V SoC Alibaba T-Head TH1520, що працює на частоті 2,6 ГГц, який також містити 4-TOPS NPU і графічний процесор Imagination Technologies. Як зазначає Tom's Hardware, ця SoC є частиною нової периферійної обчислювальної платформи Wujian 600 від Alibaba, анонсованої всього кілька місяців тому. Процесор доповнюється 16 ГБ оперативної пам'яті LPDDR4 плюс SSD-накопичувач на 256 ГБ. На стороні дисплея ми знаходимо 14,1-дюймову панель з роздільною здатністю Full HD, в яку також інтегрована вебкамера з роздільною здатністю 1080p.



Вибір портів не деталізований на сторінці Alibaba, але надані фотографії показують порти USB-A 3.x разом з USB-C 3.x, відеовихід HDMI, GbE та аудіороз'єми, і навіть пару слотів для читання карт пам'яті SD. Зв'язок обмежений Wi-Fi 5, але, як мінімум, пропонується й Bluetooth 5. У тачпад, судячи з усього, інтегрований дактилоскопічний датчик.



Про місткість акумулятора немає інформації, але, за оцінками, його вистачить до 10 годин. Ноутбуки Roma поставляються з попередньо встановленою власною операційною системою Alibaba OpenAnolis OS на базі Linux. При товщині 0,7 дюйма та вазі 1,7 кг, це один з найлегших ноутбуків з діагоналлю 14,1 дюйма.

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