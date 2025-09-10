Главная » Новости Apple Watch Series 11 оснащено новими функціями моніторингу здоров'я 10 сентября 2025 г., 16:35 0

Tweet Компанія Apple представила Apple Watch Series 11, яки пропонують найповніший набір функцій для здоров'я, довший час автономної роботи, ще більш міцне захисне скло та підтримку 5G — і все це в найтоншому та найзручнішому дизайні. Apple Watch Series 11 — це помічник у сфері здоров'я та фітнесу, який повідомляє користувачів про ознаки хронічного підвищення артеріального тиску, також відомого як гіпертонія, а також надає нові відомості про якість сну за допомогою оцінки сну, доповнюючи набір функцій для здоров'я, включених у пристрій. Завдяки автономній роботі до 24 годин і склу Ion-X, яке у 2 рази більш стійке до подряпин, Apple Watch зручніше ніж будь-коли носити протягом дня і ночі. watchOS 26 пропонує більш персоналізовані способи залишатися активним, здоровим і на зв'язку завдяки Workout Buddy на базі Apple Intelligence, жесту «рух зап'ястя», новим циферблатам і іншим функціям.



Apple Watch Series 11 доступні в алюмінієвому корпусі нового кольору «космічний сірий», а також «чорний», «рожеве золото» і «срібний», а також в полірованому титані кольору «натуральний», «золото» і «сланець».



«Apple Watch — найпопулярніший годинник у світі, який використовує передові сенсорні можливості, щоб допомогти мільйонам людей по всьому світу краще розуміти своє здоров'я, просто носячи його, а також слугує фітнес-тренером, центром повідомлень, мобільним гаманцем і красивим годинником», — сказав Стен Нг (Stan Ng), віцепрезидент Apple з маркетингу Apple Watch і продуктів для здоров'я. «Завдяки новим потужним функціям для здоров'я — сповіщенням про гіпертонію та оцінці сну — а також тривалішому терміну служби акумулятора, більш стійкому до подряпин скляному дисплею та підтримці 5G, і все це в тонкому та зручному дизайні, який подобається користувачам, Apple Watch Series 11 є незамінним супутником, який підтримує здоров'я, фізичну форму, безпеку та зв'язок користувачів протягом усього дня і ночі».



Apple Watch Series 11 тепер пропонують до 24 годин автономної роботи завдяки тонкому та зручному дизайну, тому після цілого дня використання Apple Watch зручніше ніж будь-коли носити на руці під час сну. Apple Watch Series 11 також підтримують швидку зарядку: 15 хвилин заряджання забезпечують до восьми годин автономної роботи.



Тонкий, елегантний дизайн Apple Watch також надзвичайно міцний, створений для того, щоб супроводжувати користувачів протягом усього дня, незалежно від того, чи вони в тренажерному залі, бігають або плавають. Скло покриття алюмінієвих моделей Apple Watch Series 11 забезпечує удвічі більшу стійкість до подряпин. Виготовлений з унікального скла Ion-X (зміцненого іонним обміном) — спеціального запатентованого скла, яке вже є найміцнішим у галузі, дисплей тепер оброблений інноваційним керамічним покриттям, розробленим Apple, яке з'єднується зі склом на атомному рівні за допомогою процесу фізичного осадження з парової фази, значно зміцнюючи поверхню. Титанові моделі, як і раніше, матимуть сапфірове скло, яке є найстійкішим до подряпин і тріщин матеріалом для покриття дисплея.



Завдяки тарифному плану для стільникового зв'язку користувачі Apple Watch можуть приймати дзвінки, надсилати повідомлення і навіть отримувати допомогу від служб екстреної допомоги, коли їх iPhone не з ними. Apple Watch тепер підтримує 5G-зв'язок, що забезпечує кращу продуктивність і більшу пропускну здатність, завдяки чому музика, подкасти та програми завантажуються швидше. Для поліпшення приймання в районах зі слабким покриттям Apple Watch Series 11 також оснащений переробленою стільниковою антеною, яка покриває більше діапазонів, і одночасно залучає дві системні антени, коли це необхідно, що значно збільшує потужність сигналу.



На основі набору передових функцій для здоров'я Apple Watch Series 11 представляють сповіщення про гіпертонію, які можуть попереджати користувачів про виявлення ознак хронічного підвищення артеріального тиску, або гіпертонії. Гіпертонія є провідним модифікованим фактором ризику серцевого нападу, інсульту та захворювань нирок і вражає приблизно 1,3 млрд дорослих у всьому світі. Часто гіпертонія залишається недіагностованою, оскільки зазвичай не супроводжується симптомами, багато людей не відвідують лікаря регулярно, а навіть під час клінічного обстеження її легко пропустити, зробивши лише одне вимірювання.



Повідомлення про гіпертонію на Apple Watch використовують дані з оптичного датчика серцевого ритму для аналізу реакції судин користувача на серцебиття. Алгоритм працює пасивно у фоновому режимі, аналізуючи дані за 30-денний період, і повідомляє користувачів, якщо виявляє постійні ознаки гіпертонії. Ці повідомлення надають користувачам цінну інформацію про їхнє здоров'я, пов'язане з цим поширеним захворюванням, просто завдяки носінню Apple Watch, щоб вони могли почати вносити потенційно рятівні зміни у свою поведінку або розпочати лікування для зменшення ризику серйозних, довгострокових проблем зі здоров'ям.



Як і всі функції Apple, пов'язані зі здоров'ям, сповіщення про гіпертонію ґрунтуються на ретельній науковій перевірці. Ця функція була розроблена з використанням передових технологій машинного навчання та даних з численних досліджень, в яких взяли участь понад 100 тис. осіб. Потім її ефективність була підтверджена в клінічному дослідженні, в якому взяли участь понад 2000 осіб. Хоча сповіщення про гіпертонію не виявляють усі випадки гіпертонії, завдяки поширенню Apple Watch очікується, що протягом першого року ця функція сповістить понад 1 млн людей з недіагностованою гіпертонією.



Якщо користувачі отримують повідомлення про гіпертонію, їм рекомендується протягом семи днів вимірювати артеріальний тиск за допомогою манжети стороннього виробника та поділитися результатами зі своїм лікарем під час наступного візиту, що відповідає останнім рекомендаціям Американської асоціації серця щодо діагностики та лікування гіпертонії.

Очікується, що FDA та інші регуляторні органи незабаром дадуть дозвіл на використання сповіщень про гіпертонію, і ця функція буде доступна в понад 150 країнах і регіонах, включаючи США та ЄС, вже цього місяця. Сповіщення про гіпертонію будуть доступні на Apple Watch Series 9 і пізніших моделях, а також на Apple Watch Ultra 2 і пізніших моделях з watchOS 26.



Сон є основою здоров'я людини та має вирішальне значення для щоденного відновлення організму. Apple Watch дозволяє користувачам відстежувати сон, а його датчики фіксують під час сну такі дані, як частота серцевих скорочень, температура зап'ястя, рівень кисню в крові та частота дихання, і навіть виявляють можливу апное сну. Тепер, завдяки watchOS 26, Apple Watch може допомогти користувачам зрозуміти якість свого сну і як зробити його більш відновлювальним за допомогою нової функції оцінки якості сну.



На якість сну впливають кілька факторів, таких як тривалість, регулярність сну, частота пробуджень та час, проведений у кожній фазі сну. За допомогою оцінки сну Apple Watch допомагає відстежувати кожну з цих категорій, щоб визначити прозорі та зрозумілі показники загальної якості сну користувача. Після кожної ночі показник якості сну надає загальну оцінку та класифікацію в додатку «Сон» на Apple Watch, а також чіткий розклад найважливіших компонентів, щоб користувачі знали, на що слід звернути увагу в першу чергу, щоб поліпшити свій сон. Користувачі також можуть легко переглянути свій показник якості сну на циферблаті годинника або в Smart Stack, а також відстежувати свої показники якості сну в додатку «Здоров'я» на iPhone.



Підхід до оцінювання та алгоритм визначення пріоритетності оцінки сну базуються на останніх рекомендаціях, опублікованих Американською академією медицини сну, Національною фундацією сну та Всесвітньою асоціацією сну. Для розробки та тестування алгоритмів оцінювання було використано дані про понад 5 млн ночей сну, отримані в рамках дослідження Apple Heart and Movement Study.



Повідомлення про гіпертонію та оцінка сну доповнюють набір функцій для здоров'я, доступних на Apple Watch, включаючи повідомлення про нерегулярний ритм, повідомлення про високий та низький пульс, додаток ЕКГ, кисень у крові, повідомлення про апное сну та ретроспективні оцінки овуляції.



З watchOS 26 Apple Watch Series 11 пропонує Workout Buddy — першу у своєму роді функцію для фітнесу на базі Apple Intelligence, яка аналізує дані про тренування та історію фітнесу користувача, щоб надавати персоналізовані голосові мотиваційні повідомлення протягом сесії на основі таких даних, як частота серцебиття, темп, відстань, кільця активності, особисті фітнес-досягнення тощо. Workout Buddy буде доступний англійською мовою для деяких найпопулярніших типів тренувань і доступний на Apple Watch з навушниками Bluetooth, якщо поблизу знаходиться iPhone з підтримкою Apple Intelligence.



Крім того, новий макет програми Workout спрощує налаштування тренувань за допомогою Workout Views, індивідуальних тренувань, Pacer, Race Route тощо. Користувачі Apple Watch тепер можуть зручно переглядати та створювати тренування в програмі Fitness на iPhone, включаючи індивідуальні тренування, а потім легко отримувати до них доступ у програмі Workout на Apple Watch.



Для додаткового натхнення користувачі можуть налаштувати музику та подкасти безпосередньо в додатку «Тренування», щоб вони автоматично відтворювалися під час початку тренування. Для зручності Apple Music тепер може вибирати найкращу музику для тренування користувача на основі типу тренування та його особистих уподобань, або користувачі можуть переглядати пропозиції музики чи подкастів на основі того, що вони нещодавно слухали під час цього конкретного типу тренування.



Apple Watch Series 11 доступні у розмірах 42 мм і 46 мм у кольорах чорний, рожеве золото, срібний і новий космічний сірий алюмінієвий корпус. Apple Watch Series 11 також доступні у полірованому титані в кольорах натуральний, золотий і сланець.



Apple Watch Hermès доступні у розмірах 42 мм і 46 мм у срібному титані.



Apple Watch Series 11 коштують від $399.

