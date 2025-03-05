Apple випустила iPad Air з M3 і новою клавіатурою Magic Keyboard, а також оновлений iPad з A16

5 марта 2025 г., 9:35

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Компанія Apple представила швидший і потужніший iPad Air з чипом M3, створений для Apple Intelligence.

iPad Air з M3 майже вдвічі швидший порівняно з iPad Air з M1,1 і до 3,5 разів швидший за iPad Air з A14 Bionic.

Пристрій буде доступний у двох розмірах (11-дюймовий та 13-дюймовий) і чотирьох кольорах.

При стартовій ціні $599 за 11-дюймову модель і $799 за 13-дюймову модель iPad Air почнуть продавати 12 березня.

Завдяки більш потужному 8-ядерному процесору, M3 працює на 35% швидше в багатопотокових робочих процесах, ніж iPad Air з M1. M3 оснащений 9-ядерним графічним процесором, який на 40% прискорює роботу з графікою в порівнянні з M1.

Як зазначається, M3 також вперше реалізує передову графічну архітектуру Apple в iPad Air з підтримкою динамічного кешування, а також апаратного прискорення затінення сітки і трасування променів. У робочих процесах рендерингу з інтенсивною графікою iPad Air з M3 працює в 4 рази швидше, ніж iPad Air з M1, забезпечуючи більш точне освітлення, відображення і тіні, а також реалістичні ігрові враження.

Більш швидкий Neural Engine в M3 означає, що користувачі iPad Air зможуть насолоджуватися ще більшими можливостями штучного інтелекту в iPadOS. У порівнянні з M1, Neural Engine в M3 працює на 60% швидше в завданнях на основі АІ. Серед інших покращень у порівнянні з моделями iPad з чіпами серії A - підтримка Apple Intelligence, можливість вибору між 11- і 13-дюймовим розміром екрану, а також підтримка передових аксесуарів, включаючи нову клавіатуру Magic Keyboard і Apple Pencil Pro.

Абсолютно нова клавіатура Magic Keyboard для iPad Air розширює можливості користувачів. Більший вбудований трекпад забезпечує більшу точність при виконанні завдань, орієнтованих на деталі, а нова функціональна панель з 14 клавіш забезпечує легкий доступ до таких функцій, як регулювання яскравості екрану та гучності. Нова клавіатура Magic Keyboard кріпиться на магнітах, а інтелектуальний роз'єм Smart Connector миттєво підключає живлення та дані без необхідності використання Bluetooth; оброблений алюмінієвий шарнір також має роз'єм USB-C для зарядки. Нова клавіатура Magic Keyboard для iPad Air коштує 269 доларів за 11-дюймову версію і 319 доларів за 13-дюймову.

Компанія Apple також оновила iPad, збільшивши початковий обсяг пам'яті вдвічі та оснастивши його чіпом A16. Порівняно з попереднім поколінням, оновлений планшет з A16 працює майже на 30% швидше. Фактично, порівняно з iPad з A13 Bionic, користувачі побачать до 50% покращення загальної продуктивності, а A16 робить оновлений iPad до 6 разів швидшим, ніж найбільш продаваний планшет на Android.

З новою функцією аудіозапису та транскрипції iPad може записувати лекцію або розмову, а транскрипції синхронізуються з аудіо, тому користувачі можуть шукати потрібний момент у записі.

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