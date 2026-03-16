iFixit назвав MacBook Neo найбільш ремонтопридатним ноутбуком Apple за останні 14 років

16 марта 2026 г., 13:35

Команда експертів iFixit провела детальне розбирання нового MacBook Neo та присвоїла йому 6 балів з 10 за шкалою ремонтопридатності.



Це найвищий показник для ноутбуків Apple з 2012 року, що свідчить про радикальну зміну підходу компанії до внутрішньої архітектури своїх пристроїв. Незважаючи на те, що оцінка все ще поступається деяким конкурентам, таким як Lenovo ThinkPad, для екосистеми Mac це вважається справжнім проривом. Спеціалісти зазначили, що Apple нарешті почала відмовлятися від надмірного використання адгезивів на користь механічних кріплень.



Найбільшою перемогою для спільноти прихильників права на ремонт стала конструкція акумуляторного блоку. Замість звичних клейких стрічок, які робили заміну батареї ризикованою операцією, у MacBook Neo акумулятор ємністю 36,48 Вт·год розміщений у спеціальному піддоні та зафіксований 18 гвинтами. «Це може здатися дрібницею, але це не так; заміна батареї в Neo відчувається звичайною справою, чого не було з MacBook дуже довгий час», зазначили в iFixit. Таке рішення значно спрощує обслуговування пристрою та подовжує його життєвий цикл.



Внутрішнє планування ноутбука було названо «несподівано розумним». Експерти виявили високу модульність окремих компонентів: порти USB-C та роз’єм для навушників 3,5 мм більше не припаяні до материнської плати, а можуть бути замінені окремо у разі фізичного пошкодження. Навіть клавіатура, яка раніше була приклепана до корпусу, тепер є окремим модулем. Хоча для її заміни все ще потрібно відкрутити 41 гвинт, це значно дешевше, ніж купувати весь топкейс у зборі.



Одним із сюрпризів став трекпад, де Apple відмовилася від технології Force Touch на користь простішого механічного механізму. Це рішення дозволило зменшити складність конструкції та полегшити ремонт. Також було помічено, що заміна дисплея стала простішою завдяки зручнішому розташуванню кабелів. Незважаючи на менші габарити порівняно з MacBook Air, нова модель важить приблизно стільки ж, що пояснюється використанням масивніших металевих елементів у механізмі трекпада та кріпленнях екрана.



На програмному рівні Apple також впровадила позитивні зміни, ймовірно під тиском законодавства штату Орегон від 2024 року. Під час тестів iFixit успішно замінили дисплей та сенсор Touch ID між двома різними пристроями без виникнення попереджень про несумісність деталей. Процес калібрування тепер здійснюється через вбудований інструмент Repair Assistant у macOS Tahoe. Це дозволяє незалежним майстерням виконувати повноцінний ремонт без необхідності звертатися до авторизованих сервісних центрів для програмної прив’язки компонентів.



Проте MacBook Neo все ще має критичні недоліки, які завадили йому отримати вищу оцінку. Оперативна пам’ять обсягом 8 ГБ та накопичувач залишаються розпаяними на системній платі, що унеможливлює їх апгрейд. Генеральний директор iFixit Кайл Вінс (Kyle Wiens) попередив, що це може стати проблемою в майбутньому. "Обмеження пам’яті SoC A18 Pro може завадити пристрою запускати складні локальні АІ додатки", підкреслив Кайл Вінс.



З огляду на стартову ціну в 599 дол., пристрій позиціонується як конкурент Chromebook для освітнього ринку, де легкість ремонту є критичною перевагою.



Поява MacBook Neo з рекордним для Apple показником ремонтопридатності є прямим наслідком глобального тренду на законодавче регулювання права на ремонт. Компанія була змушена переглянути свої інженерні стандарти, щоб відповідати новим вимогам Європейського Союзу, які набудуть чинності до 2027 року. Перехід від клею до гвинтів у кріпленні батареї свідчить про те, що Apple готує свою інфраструктуру до епохи, де користувачі зможуть самостійно замінювати компоненти. Це значно зміцнює позиції бренду в корпоративному та освітньому секторах, де вартість володіння технікою напряму залежить від простоти її обслуговування.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI