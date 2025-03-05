Дрони-камікадзе NORD українського виробництва вже у Збройних силах

5 марта 2025 г., 8:15

Міноборони кодифікувало і допустило до використання у підрозділах Збройних сил України безпілотні авіаційні комплекси NORD українського виробництва.

Як повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки, безпілотники NORD – компактні й маневрові. Дрони мають удосконалену систему управління, яка забезпечує надійний зв’язок оператора та «пташки» в умовах роботи ворожих засобів радіоелектронної боротьби.

Апарати мають карбонові рами у декількох типорозмірах. NORD із бойовим навантаженням у кілька кілограмів здатні розганяти швидкість до 150 кілометрів за годину.

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