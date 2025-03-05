Канада надала 50 млн дол. Фонду підтримки енергетики України

5 марта 2025 г., 10:25

Міністр енергетики України Герман Галущенко провів онлайн-зустріч з міністром енергетики та природних ресурсів Канади Джонатаном Вілкінсоном.

Сторони обговорили ситуацію в енергетичній системі України з огляду на російські атаки, що тривають, та можливі напрямки надання допомоги.

«Ми витримали ще одну воєнну зиму. Попри російські прицільні атаки, які тривають уже понад три роки, українська енергосистема залишається цілісною і забезпечує потреби споживачів», - зазначив Герман Галущенко.

Очільник Міненерго окреслив пріоритети відновлення та зміцнення енергетичної стійкості, окремо подякувавши за підтримку та рішення про виділення 50 млн канадських доларів до Фонду підтримки енергетики України.

Джонатан Вілкінсон запевнив, що Канада продовжуватиме підтримку України, зокрема її енергетичного сектору, і надалі.

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