Apple розробляє власні чипи для серверів

10 мая 2024 г., 9:35

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Як повідомляє Bloomberg, компанія Apple планує оснащувати свої центри обробки даних чипами власної розробки.



Проєкт відомий всередині компанії як Apple Chips in Data Centers, або скорочено ACDC. Вважається, що модернізація інфраструктури вже обійшлася компанії у сотні мільйонів доларів.



Очікується, що на майбутній конференції для розробників WWDC у червні Apple представить нову версію iOS з низкою генеративних функцій штучного інтелекту. Деякі з цих можливостей працюватимуть локально на процесорах iPhone. Решта функцій, своєю чергою, працюватимуть на основі моделей штучного інтелекту, розгорнутих у дата-центрах Apple.



Щоб забезпечити ефективну роботу цих нейронних мереж, компанія, як повідомляється, оснащує свої дата-центри серверами з чипами власної розробки. В цей час, як кажуть, зусилля зосереджені навколо процесора M2 Ultra, який Apple представила для високорівневих комп'ютерів Mac торік. Це система-на-кристалі з 134 мільярдами транзисторів, що приблизно на 50 мільярдів більше, ніж у відеокарти Nvidia H100.



M2 Ultra містить обчислювальний модуль, відомий як Neural Engine, який спеціально розроблений для запуску моделей штучного інтелекту. За словами Apple, модуль має 32 ядра, які можуть виконувати 31,6 трильйона обчислень на секунду.



Очікується, що в майбутньому компанія також розгорне сервери, оснащені чипами M4, які дебютували днями. Новий процесор містить 28 мільярдів транзисторів, що на 102 мільярди менше, ніж M2 Ultra, але має швидший нейронний двигун. Модуль здатний виконувати 38 трильйонів обчислень в секунду при роботі з моделями штучного інтелекту, що приблизно в 60 разів більше, ніж перший Neural Engine від Apple.



Висока продуктивність штучного інтелекту M4 частково пояснюється тим, що в його основі лежить новіший виробничий процес - 3 нм. M2 Ultra виробляється за п'ятинанометровою технологією.



Однією з нових функцій генеративного ШІ, яка, як очікується, з'явиться в iOS, є вдосконалена версія вбудованого пошукового рядка Spotlight. За даними джерел Bloomberg, інструмент отримає можливість відповідати на складні запитання, використовуючи великі мовні моделі. Крім того, як повідомляється, він зможе виконувати дії в додатках, встановлених на iPhone користувача.

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