У дев'яти нових суперкомп'ютерах використовуються суперчіпи NVIDIA Grace Hopper

13 мая 2024 г., 17:08

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За повідомленням NVIDIA, наразі налічується дев'ять нових суперкомп'ютерів, що використовують суперчіпи NVIDIA Grace Hopper для прискорення наукових досліджень і відкриттів. У сукупності ці системи забезпечують 200 ексафлопс енергоефективної обчислювальної потужності AI.



Серед нових суперкомп'ютерів на базі Grace Hopper, що вводяться в експлуатацію, - EXA1-HE у Франції від CEA та Eviden; Helios в Академічному комп'ютерному центрі Cyfronet у Польщі від Hewlett Packard Enterprise (HPE); Alps у Швейцарському національному суперкомп'ютерному центрі від HPE; JUPITER у Суперкомп'ютерному центрі Юліха в Німеччині; DeltaAI в Національному центрі суперкомп'ютерних додатків Університету Іллінойсу Урбана-Шампейн; і Miyabi в Об'єднаному центрі передових високопродуктивних обчислень Японії, створеному Центром обчислювальних наук Університету Цукуба і Центром інформаційних технологій Токійського університету.



CEA, Французька комісія з альтернативних джерел енергії та атомної енергії, і Eviden, компанія Atos Group, у квітні оголосили про постачання суперкомп'ютера EXA1-HE, створеного на основі технології BullSequana XH3000 компанії Eviden. Архітектура BullSequana XH3000 пропонує нову запатентовану систему охолодження теплою водою, а EXA1-HE оснащений 477 обчислювальними вузлами на базі Grace Hopper.



«AI прискорює дослідження зміни клімату, прискорює відкриття ліків і призводить до проривів у десятках інших галузей», - сказав Ян Бак (Ian Buck), віцепрезидент із гіпермасштабування та HPC у NVIDIA. «Системи на базі NVIDIA Grace Hopper стають невіддільною частиною HPC завдяки своїй здатності трансформувати індустрії та підвищувати енергоефективність».



Крім того, Isambard-AI та Isambard 3 з Бристольського університету у Великій Британії, а також системи в національній лабораторії в Лос-Аламосі та Техаському центрі перспективних обчислень у США приєднуються до наростальної хвилі суперкомп'ютерів на базі NVIDIA Arm, які використовують суперчіпи Grace CPU і платформу Grace Hopper.



Прагнення до створення нових, більш ефективних суперкомп'ютерів на базі AI прискорюється в міру того, як країни в усьому світі визнають стратегічну і культурну важливість суверенного AI - інвестування в дані, інфраструктуру і персонал, що належать і розміщуються всередині країни, для розвитку інновацій.



Об'єднуючи архітектури NVIDIA Grace CPU і NVIDIA Hopper GPU на базі Arm з технологією з'єднання NVIDIA NVLink - C2C, GH200 слугує двигуном для наукових суперкомп'ютерних центрів по всьому світу. Багато центрів планують перейти від встановлення системи до реальних наукових досліджень за місяці, а не за роки.



Перша фаза Isambard-AI складається з суперкомп'ютера HPE Cray EX2500 зі 168 суперчипами NVIDIA GH200, що робить його одним із найефективніших суперкомп'ютерів, коли-небудь створених. Коли 5280 суперчипів NVIDIA Grace Hopper Superchips, що залишилися, прибудуть до Національного центру композитних матеріалів Університету Брістоля цього літа, продуктивність зросте приблизно в 32 рази.



«Isambard-AI позиціює Велику Британію як світового лідера в галузі AI та сприятиме розвитку відкритих наукових інновацій як усередині країни, так і за кордоном», - сказав Саймон Макінтош-Сміт (Simon McIntosh-Smith), професор високопродуктивних обчислень у Бристольському університеті. «Працюючи з NVIDIA, ми виконали першу фазу проєкту в рекордно короткі терміни, а після її завершення цього літа ми побачимо величезний стрибок продуктивності, що допоможе в аналітиці даних, відкритті ліків, кліматичних дослідженнях і багатьох інших галузях».

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