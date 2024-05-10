Німеччина надасть Україні грант на 45 млн євро для відновлення енергосистеми після атак

10 мая 2024 г., 8:25

0

Tweet

Для якомога швидшого відновлення після атак буде спрямовано грант на суму 45 мільйонів євро, угоду про надання якого було підписано у Міненерго під час зустрічі Міністра енергетики України Германа Галущенка з Федеральним міністром економічного співробітництва та розвитку Німеччини Свеньї Шульце.



Відповідний документ підписав голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький та керівництво Німецького банку розвитку KfW для фінансування проекту «Підвищення ефективності передачі електроенергії».



Герман Галущенко подякував Уряду Німеччини та Німецькому банку розвитку KfW за політичну підтримку та фінансову допомогу, яка надається німецькими урядовими, громадськими організаціями та компаніями для оперативного відновлення пошкоджених чи зруйнованих об’єктів критичної енергетичної інфраструктури, зокрема і в межах Німецько-українського енергетичного партнерства.



Окрім цього, кошти підуть на закупівлю обладнання для енергоефективної модернізації, автоматизації та реконструкції підстанцій НЕК «Укренерго».



Загалом завдяки підтримці Німецького банку розвитку KfW за період військової агресії рф НЕК «Укренерго» залучено понад 177 млн євро кредитних та грантових коштів для відновлення та розбудови мережі передачі електроенергії. Це є особливо важливим для забезпечення енергетичної безпеки держави та синхронної роботи об’єднаної енергосистеми України з європейською мережею операторів системи передачі електроенергії (ENTSO-E). Окремо очільник Міненерго подякував німецькій стороні за найбільший внесок до Фонду підтримки енергетики України – 225 млн євро.

Ready, set, buy! Посібник для початківців - як придбати Copilot для Microsoft 365