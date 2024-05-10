Завдяки партнерству UK-Ukraine TechBridge українці можуть безоплатно опанувати технології провідних IT-компаній

10 мая 2024 г., 10:25

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Безоплатне навчання ІТ від топових світових компаній – освітні можливості в межах UK-Ukraine TechBridge. Навчання протягом життя – невідворотний тренд. Щоб гідно конкурувати на ринку праці або взагалі змінити професію, потрібно постійно навчатися. Знання з кібербезпеки, програмування, дизайну стануть у пригоді не тільки айтівцям.

Завдяки британсько-українській співпраці в межах UK-Ukraine TechBridge українці мають більше можливостей для безоплатної освіти, а компанії – для масштабування.

Програма Skills for All від найбільшого у світі виробника мережевого обладнання Cisco. Опануєте Python, кібербезпеку, роботу з даними та прокачаєте англійську.

Програма IT4U від найбільшого у світі постачальника хмарних рішень Amazon Web Services. Серед курсів – робота з даними, машинне навчання, розробка, аналіз даних та багато іншого.

Навчання для досвідчених айтівців від найбільшого світового виробника програмного обладнання Oracle. Покращите навички у Java SE, Machine learning, DataScience, Cloud Security тощо.

Навчальна платформа Trailhead від провідної CRM-системи у світі Salesforce допоможе побудувати кар‘єрний шлях та отримати сертифікат, який підсилить резюме.

Курси від глобальної організації Re:Coded дозволять навчитися дизайну, програмування, роботи з даними, також взяти участь в інтенсиві.

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