Apple представила AirPods Max 2 з чипом H2 та покращеним шумозаглушенням

Компанія Apple офіційно анонсувала вихід AirPods Max 2, які отримали значне технічне оновлення завдяки інтеграції чипа H2. Нова модель пропонує покращену систему активного шумозаглушення ANC, підвищену якість звуку та низку інтелектуальних функцій, які раніше були доступні лише у молодших моделях лінійки. Замовлення на навушники в США та ще 30 країнах світу почнуть приймати у середу, 25 березня, за ціною 549 дол. Перші поставки клієнтам та поява в магазинах Apple Store заплановані на початок наступного місяця.



Виробник підкреслює, що завдяки потужності чипа H2 та новим алгоритмам обчислювального аудіо, AirPods Max 2 забезпечують шумозаглушення, яке у 1,5 раза ефективніше порівняно з попереднім поколінням. Це дозволяє краще ізолювати користувача від сторонніх звуків, таких як шум двигунів літака або поїздів. Режим прозорості також став більш природним завдяки оптимізованій цифровій обробці сигналу. Ерік Трескі (Eric Treski), директор Apple з маркетингу аудіопродуктів, зазначив: «Завдяки неймовірній продуктивності H2, AirPods Max отримали до 1,5 раза ефективніше ANC для максимального комфорту протягом усього дня. Якість звуку надзвичайно чиста та деталізована, а в поєднанні з персоналізованим просторовим аудіо AirPods Max 2 забезпечують глибоке занурення».



Особливу увагу приділили якості відтворення для професіоналів та аудіофілів. Нові навушники отримали підсилювач з високим динамічним діапазоном для чистішого звучання та підтримку безвтратного Lossless аудіо з параметрами 24 біт та 48 кГц при підключенні через кабель USB-C. Це робить AirPods Max 2 єдиними навушниками, які дозволяють музикантам створювати та міксувати треки в Logic Pro з використанням персоналізованого просторового аудіо та відстеженням рухів голови. Також було зменшено затримку бездротового звуку, що позитивно вплине на ігровий процес у режимі Game Mode на iOS, macOS та iPadOS.



Інтелектуальні можливості AirPods Max 2 тепер включають адаптивне аудіо, яке автоматично регулює баланс між ANC та режимом прозорості залежно від оточення. Функція Conversation Awareness автоматично знижує гучність музики, коли користувач починає розмовляти, а Live Translation на базі Apple Intelligence допомагає спілкуватися різними мовами в режимі реального часу. Також з’явилася функція Voice Isolation, яка пріоритезує голос під час дзвінків, відсікаючи фоновий шум. Користувачі тепер можуть взаємодіяти з Siri за допомогою кивків голови для підтвердження або легкого похитування для відмови.



Для творців контенту та подкастерів додано можливість запису аудіо студійної якості з природною текстурою вокалу. Функція Camera remote дозволяє дистанційно робити фото або керувати відеозйомкою на iPhone чи iPad за допомогою натискання на коліщатко Digital Crown. Навушники будуть доступні у п’яти нових кольорах: північ, зоряне світло, помаранчевий, фіолетовий та синій. Крім того, Apple наголошує на екологічності продукту: усі магніти виготовлені зі 100% перероблених рідкоземельних елементів, а в амбушурах використано 100% перероблений поліестер.

