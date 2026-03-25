Українські фахівці з кібербезпеки пройшли навчання на аудитора за моделлю SIM3

25 марта 2026 г., 15:35

Представники Держспецзв’язку взяли участь у спеціалізованому тренінгу для підготовки аудиторів за моделлю зрілості SIM3 (Security Incident Management Maturity Model) – міжнародного «золотого стандарту» для перевірки того, наскільки ефективно працюють команди реагування на кіберінциденти, кібератаки, кіберзагрози (CSIRT).

Проведення тренінгу передусім було спрямовано на підготовку висококваліфікованих експертів, здатних оцінювати та вдосконалювати роботу CSIRT за найкращими європейськими методиками. А навчальна програма забезпечила глибоке вивчення організаційних, людських, інструментальних та процесуальних аспектів діяльності кіберкоманд.

Особлива увага приділялася методології проведення аудитів та управлінню процесами в межах CSIRT. Важливим етапом став інтенсивний обмін досвідом із міжнародними експертами та представниками Open CSIRT Foundation, що дало змогу детально опрацювати практичні кейси реагування на сучасні кіберзагрози.

Після завершення навчальної програми тренінгу її учасники склали професійний іспит на отримання сертифіката аудитора SIM3. Отримання сертифікації дає українським експертам можливість проводити об’єктивні оцінювання та аудит CSIRT за найвищими світовими стандартами. Однак успішне складання іспиту – це не лише можливість отримати статус сертифікованих аудиторів OCF, а й доступ до ексклюзивних методик та міжнародної бази знань у сфері протидії кіберзагрозам.

Важливо зазначити, що модель SIM3 є міжнародним еталоном для оцінки ефективності CSIRT. Сьогодні її використовують провідні світові інституції, зокрема Агентство Європейського Союзу з кібербезпеки (ENISA), для національних команд Євросоюзу.

Навчання, яке пройшло у Кракові (Польща), було організовано Open CSIRT Foundation (OCF) спільно з польським фондом «Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń». Участь українських делегатів стала можливою завдяки фінансовій підтримці Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) у межах проєкту Європейської організації з кібербезпеки (ECSO) «Підтримка Східного партнерства в політиці ЄС».

