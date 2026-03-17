Трест, который лопнул

Підписано меморандум щодо розвитку освітнього проєкту CISO Campus

17 марта 2026 г., 10:25
Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України, Міністерство цифрової трансформації України та Міжнародна благодійна організація Фонд Східна Європа підписали Меморандум про співпрацю для розвитку освітніх програм з кібербезпеки та посилення кіберстійкості державного сектору.

Партнерство спрямоване на розвиток освітнього проєкту CISO Campus, який готує керівників з кіберзахисту – Chief Information Security Officer (CISO) – та фахівців із кіберзахисту та інформаційної безпеки для державних інституцій.

CISO Campus формує професійну спільноту CISO, поєднує навчання, практику та обмін досвідом, сприяє розвитку нового покоління лідерів кібербезпеки, формуванню спільних стандартів і зміцненню цифрової стійкості держави.

У межах співпраці сторони планують: спільну розробку та розвиток навчальних програм із кібербезпеки та кіберзахисту; формування єдиних стандартів компетенцій для фахівців із кібербезпеки державного сектору; проведення спільних освітніх заходів – лекцій, тренінгів, семінарів та конференцій; обмін експертизою, аналітичними матеріалами та практичним досвідом у сфері кіберзахисту; сприяння впровадженню сучасних технологій захисту інформації у державному секторі.

Окремим напрямом співпраці стане розвиток культури кібербезпеки в державному управлінні та підвищення рівня захисту державних інформаційних ресурсів.

CISO Campus – проєкт, створений за ініціативи Держспецзв’язку та Мінцифри, що реалізовуватиметься Фондом Східна Європа у межах CDTO Campus. Ініціатива розробляється за підтримки міжнародних донорів і партнерів на базі факультету кібербезпеки CDTO Campus.

