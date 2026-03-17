Google Maps отримує найбільше оновлення за десятиліття завдяки АІ

Компанія Google анонсувала радикальне оновлення свого картографічного сервісу, інтегрувавши в нього передові моделі АІ сімейства Gemini. Основними нововведеннями стали чат-бот Ask Maps та система Immersive Navigation, які мають на меті перетворити звичайний додаток на інтелектуального супутника для подорожей.



За словами розробників, це наймасштабніша трансформація інтерфейсу та функціоналу Google Maps за останні десять років. Оновлення почало поширюватися серед користувачів у США та Індії на платформах Android та iOS з 12 березня 2026 року, а в наступні місяці стане доступним для ширшого кола пристроїв, включаючи CarPlay, Android Auto та автомобілі з вбудованим програмним забезпеченням Google.



Ask Maps представляє собою діалоговий інтерфейс, який дозволяє ставити складні запитання природною мовою. На відміну від стандартного пошуку, система здатна аналізувати контекст і надавати персоналізовані рекомендації, базуючись на базі даних із 300 млн місць та 500 млн відгуків користувачів. Наприклад, мандрівники можуть запитати, де знайти кафе з можливістю зарядити телефон без довгих черг або попросити скласти маршрут для літніх родичів, що передбачає мінімум ходьби та наявність місць для відпочинку. Міріам Даніель (Miriam Daniel), віцепрезидентка та генеральна менеджерка Google Maps, зазначила: "Ask Maps відповідає на складні запитання про реальний світ за допомогою розмови, а Immersive Navigation робить ваш маршрут більш інтуїтивно зрозумілим".



Immersive Navigation повністю змінює досвід водіння, пропонуючи реалістичне тривимірне відображення навколишнього середовища. Замість плоскої схеми водії тепер бачать об’ємні будівлі, естакади та детальний рельєф місцевості. Система автоматично підсвічує смуги руху, пішохідні переходи, світлофори та знаки зупинки, що допомагає впевненіше здійснювати маневри на складних розв’язках. Особливістю технології є ефект прозорих будівель, який дозволяє бачити дорогу за поворотом, та інтелектуальне масштабування при наближенні до перехресть. Кріс Філліпс (Chris Phillips), віцепрезидент та генеральний менеджер підрозділу Geo, підкреслив, що ці оновлення допомагають планувати та навігувати з впевненістю, пропонуючи абсолютно новий спосіб пошуку та дослідження світу.



Окрім візуальних змін, Google оновила систему голосових підказок, зробивши їх більш людяними. Тепер додаток замість сухих вказівок про відстань може порадити проїхати повз конкретний виїзд і повернути на наступному, орієнтуючись на помітні орієнтири. Також Maps почали детальніше пояснювати переваги альтернативних маршрутів, вказуючи, що певний шлях може бути на 3 хвилини довшим, але дозволить уникнути дорожніх робіт або заторів. На етапі завершення поїздки система допомагає знайти вхід до потрібної будівлі та пропонує варіанти паркування поблизу. Усі ці функції базуються на моделі Gemini 3, яка була випущена наприкінці минулого року та пройшла сувору перевірку на запобігання помилковим рекомендаціям.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI