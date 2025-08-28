Apple обговорює придбання Mistral та Perplexity?

28 августа 2025 г., 11:45

Як повідомляє Reuters, посилаючись на інформацію видання The Information, компанія Apple провела внутрішні обговорення щодо потенційного придбання французького AI-стартапу Mistral та американської компанії Perplexity, що спеціалізується на розробці пошукового AI. Цей крок відображає зростаючі зусилля технологічного гіганта у сфері штучного інтелекту, де він наразі відстає від таких конкурентів, як Google та Samsung.

Генеральний директор Apple Тім Кук (Tim Cook) раніше заявляв про готовність компанії до великих придбань, пов’язаних з AI, для прискорення своєї дорожньої карти, що свідчить про зміну традиційно консервативної позиції щодо угод зі злиття та поглинання (M&A).

Perplexity, яку підтримують NVIDIA та засновник Amazon Джефф Безос (Jeff Bezos), заявила, що їй невідомо про жодні переговори щодо злиття, крім її власних придбань.

Mistral, яка також має підтримку з боку NVIDIA, була оцінена в понад 6 млрд дол. після раунду фінансування Series B минулого року. За даними Financial Times, французька компанія веде зараз переговори щодо залучення 1 млрд дол. при оцінці в 10 млрд дол. Раніше Bloomberg News повідомляв, що керівництво Apple вже проводило внутрішні обговорення щодо можливої пропозиції про придбання Perplexity.

