Marvell купує майже за 5 млрд дол. Celestial AI, розробника оптичних інтерконекторів для AI-датацентрів

3 декабря 2025 г., 9:35

0

Tweet

Компанія Marvell Technology оголосила про підписання остаточної угоди про придбання Celestial AI. Цей стартап є піонером у розробці технологічної платформи Photonic Fabric - оптичного інтерконекту, спеціально створеного для масштабування AI-систем.



Як зазначається, ця стратегічна купівля є трансформаційним кроком у прискоренні стратегії Marvell у сфері підключень для AI-інфраструктури наступного покоління та хмарних центрів обробки даних.



Сучасний розвиток штучного інтелекту змінює архітектуру дата-центрів з безпрецедентною швидкістю. Системи-акселератори наступного покоління вже не обмежуються однією стійкою; вони еволюціонують у мультистійкові конфігурації, які з’єднують сотні XPUs (процесорних пристроїв) за допомогою інтегрованого високошвидкісного, ультра-низьколатентного з’єднання «будь-хто-з-будь-ким». Така архітектура дозволяє кожному XPU напряму отримувати доступ до пам'яті будь-якого іншого XPU. Враховуючи вимоги до потужності, пропускної здатності, затримки та охоплення для мультистійкових систем, інтерконекти дедалі частіше переходять на повністю оптичні з’єднання, що є наступним ключовим переходом для галузі.



«Придбання Celestial AI є трансформаційним кроком в еволюції Marvell і розширює наше лідерство у сфері підключень для АІ, оскільки масштабування (scale-up) стає наступним рубежем в інфраструктурі АІ», - заявив Метт Мерфі (Matt Murphy), голова та генеральний директор Marvell.



Роб Еннс (Rob Enns), віцепрезидент та генеральний директор Cloud Networking у Google Cloud, додав, що поєднання дорожньої карти Marvell щодо комутаторів UALink та проривного оптичного інтерконекту Celestial AI дозволить клієнтам створювати системи АІ, які масштабуються за межами можливостей мідних з’єднань.



Дейв Браун (Dave Brown), віцепрезидент з обчислювальних послуг та машинного навчання в AWS, підтвердив, що оптичні інтерконекти відіграватимуть важливу роль у майбутньому АІ-інфраструктури.

Технологічна перевага Photonic Fabric



Технологічна платформа Celestial AI Photonic Fabric була спеціально створена для переходу від електричних до оптичних з'єднань всередині стійки, всередині системи і навіть всередині корпусу чипа. Вона забезпечує більш ніж удвічі більшу енергоефективність, порівняно з мідними інтерконектами, значно більшу дальність дії та вищу пропускну здатність.



Рішення Celestial AI вирізняється винятково низьким енергоспоживанням, затримкою на рівні наносекунд та відмінною термічною стабільністю. Остання характеристика дозволяє розміщувати фотоніку вертикально разом із високопотужними XPU та комутаторами у 3D-корпусі. Це дозволяє здійснювати оптичне з’єднання безпосередньо в XPU, звільняючи цінну площу по краю кристала, яку можна використати для значного збільшення обсягу пам’яті HBM у корпусі XPU.



Перше застосування цієї платформи - чиплет Photonic Fabric для scale-up інтерконекту. Він інтегрує всі необхідні електричні та оптичні компоненти у компактний формфактор. Це перше в галузі оптичне рішення для масштабування, що забезпечує безпрецедентну пропускну здатність 16 терабіт на секунду в одному чиплеті - це в 10 разів перевищує пропускну здатність сучасних портів 1,6T, що використовуються в scale-out додатках.

Фінансові деталі та прогноз



Marvell придбає Celestial AI за попередню суму приблизно 3,25 млрд дол.. Вона складається з 1 млрд дол. готівкою та приблизно 27,2 млн акцій Marvell на суму 2,25 млрд дол.



Крім того, Marvell виплатить власникам акцій Celestial AI додаткову умовну винагороду у розмірі до 2,25 млрд дол. акціями за умови досягнення певних цільових показників доходу. Повна додаткова винагорода буде виплачена, якщо сукупний дохід Celestial AI до кінця фінансового 2029 року Marvell перевищить 2,0 млрд дол.



Marvell очікує, що суттєвий внесок від Celestial AI до виручки почнеться у другій половині фінансового 2028 року, досягнувши показника 1 млрд дол. річного доходу до четвертого кварталу фінансового 2029 року. Девід Лазовський (David Lazovsky), співзасновник та генеральний директор Celestial AI, назвав Marvell "ідеальним домом" для своєї платформи.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI