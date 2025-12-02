Akamai купує стартап Fermyon, що пропонує FaaS

2 декабря 2025 г., 14:35

0

Компанія Akamai Technologies оголосила про придбання стартапу Fermyon Inc., який розробив платформу «функція-як-послуга» (FaaS) на основі технології WebAssembly (Wasm).



Умови угоди не розголошуються. Раніше Fermyon залучив 20 млн дол. фінансування від Insight Partners, Amplify Partners та приватних інвесторів.



WebAssembly, технологія з відкритим вихідним кодом, лежить в основі платформи Fermyon. Вона забезпечує віртуальне ізольоване середовище для запуску застосунків. Хоча спочатку Wasm був розроблений для запуску складних програм (як-от відеоігри) у браузерах, сьогодні розробники використовують його для корпоративних застосунків та інших завдань.



Платформа FaaS від Fermyon спрощує створення та запуск робочих навантажень WebAssembly, дозволяючи розробникам писати код на кількох популярних мовах програмування. Крім того, вона автоматизує низку завдань конфігурації, які зазвичай вимагаються для роботи з WebAssembly.



Fermyon заявляє, що її платформа може запускати корпоративні навантаження ефективніше, ніж інші середовища, частково завдяки зменшенню непотрібного використання апаратного забезпечення. Платформа здатна перезапустити застосунок лише за 52 мілісекунди. Ця швидкість робить практичним вимкнення застосунків, коли вони неактивно обробляють запити, що значно знижує витрати на інфраструктуру. Традиційно такий підхід був складний у реалізації, оскільки застосунки довго вимикалися та перезапускалися.



Fermyon продає свою платформу у трьох редакціях. Одна з версій — керований сервіс Fermyon Wasm Functions — вже працює на хмарній інфраструктурі Akamai. Вона дозволяє розробникам розгортати програмне забезпечення у кількох центрах обробки даних Akamai та обробляти запити у найближчому до користувача об'єкті. Це зменшує відстань проходження запитів і знижує затримку.



Після придбання Akamai планує тісніше інтегрувати платформу Fermyon зі своїми інструментами оптимізації продуктивності застосунків та кібербезпеки. Компанія також продовжить підтримувати проєкти з відкритим вихідним кодом стартапу, включаючи проєкти Spin та SpinKube, які спрощують роботу в середовищах WebAssembly.



Це придбання, як очікується, дозволить Akamai більш ефективно конкурувати зі своїм головним конкурентом на ринку мереж доставки контенту (CDN), компанією Cloudflare. Остання пропонує аналогічний сервіс на базі WebAssembly під назвою Cloudflare Workers.





Amazon та Google запускають спільний мультихмарний сервіс для прискорення зв'язку



Reuters повідомляє, що компанії Amazon та Google представили спільно розроблений сервіс мультихмарної мережі для задоволення зростаючого попиту на надійний зв'язок. Як повідомили компанії в неділю, це відбулося на тлі зростаючої потреби у високій швидкості з'єднання, особливо зважаючи на те, що навіть короткочасні збої в інтернеті можуть спричинити масштабні відключення.



Нова ініціатива дозволить клієнтам встановлювати приватні високошвидкісні канали зв'язку між обчислювальними платформами двох компаній протягом кількох хвилин, замість кількох тижнів, як це було раніше.



Ця пропозиція з'явилася трохи більше ніж через місяць після збою в роботі AWS 20 жовтня, який порушив роботу тисяч вебсайтів по всьому світу, відключивши деякі з найпопулярніших додатків, включаючи Snapchat та Reddit. За оцінками аналітичної фірми Parametrix, той збій коштував американським компаніям від 500 млн дол. до 650 млн дол. збитків.



Новий сервіс об'єднує Interconnect–multicloud від AWS та Cross-Cloud Interconnect від Google Cloud, щоб покращити мережеву сумісність. Роберт Кеннеді (Robert Kennedy), віцепрезидент з мережевих послуг AWS, назвав цю співпрацю «фундаментальним зрушенням у мультихмарному підключенні».



Роб Еннс (Rob Enns), віцепрезидент та генеральний менеджер з хмарних мереж Google Cloud, заявив, що спільна мережа покликана полегшити клієнтам переміщення даних і додатків між хмарами. Компанія Salesforce є одним із перших користувачів нового підходу.



Наразі AWS є найбільшим світовим хмарним провайдером, за ним слідують Azure від Microsoft та Google Cloud. На тлі зростаючого попиту на обчислювальну потужність для підтримки сервісів штучного інтелекту, такі технологічні гіганти, як Alphabet, Microsoft та Amazon, інвестують мільярди у створення інфраструктури, здатної впоратися зі зростаючим інтернет-трафіком.



Хмарний бізнес Amazon продемонстрував стійке зростання в третьому кварталі, принісши 33 млрд дол. доходу, що більш ніж удвічі перевищує показник Google Cloud у 15,16 млрд дол.

