TrendForce: ринок чипів для гуманоїдних роботів перевищить 48 млн дол. до 2028 року

28 августа 2025 г., 12:45

0

Tweet

На ринку робототехніки спостерігається посилення конкуренції, спричинене випуском потужних платформ, оптимізованих для завдань AI, що призначені для керування гуманоїдними роботами. Аналітична компанія TrendForce повідомляє, що ринок чипів для гуманоїдних роботів, як очікується, перевищить 48 млн дол. до 2028 року, значною мірою завдяки виходу на ринок нових високопродуктивних рішень. Одним з ключових гравців, що стимулює цей ріст, є NVIDIA, яка нещодавно представила Jetson Thor — свою нову платформу, що позиціонується як «ядро фізичного інтелекту» для гуманоїдних роботів.





Нова платформа, що інтегрує графічний процесор Blackwell GPU та 128 ГБ пам'яті, забезпечує 2070 FP4 TFLOPS обчислювальної потужності AI, що в 7,5 раза більше, ніж у попередника, Jetson Orin. За оцінкою TrendForce, цей технологічний стрибок дозволяє роботам обробляти масивні потоки даних із сенсорів та великі мовні моделі у реальному часі, даючи можливість передовим гуманоїдам «бачити, мислити та діяти». Прийняття платформи такими компаніями, як Agility Robotics, Boston Dynamics та Amazon, та їхня участь у створенні екосистем, підтверджує значний інтерес ринку.





Водночас, аналіз ринкових тенденцій, проведений Міжнародною федерацією робототехніки (IFR), вказує на поетапний прогрес у впровадженні гуманоїдних роботів. На найближчому етапі розгортання залишатиметься обмеженим пілотними проєктами, у середньостроковій перспективі очікується масштабування у виробничому та сервісному секторах, а довгострокове розширення передбачає їх використання у побуті. TrendForce прогнозує, що глобальні поставки гуманоїдів не перевищать 100 000 одиниць до 2032 року, що відповідає поетапному прогнозу IFR.





Попри значні технічні переваги, TrendForce відзначає, що вартість набору розробника Jetson Thor становить 3499 дол., що більш ніж удвічі перевищує ціну Jetson Orin (1499 дол.). Це може стати перешкодою для виробників, які зосереджені на створенні роботів для виконання простіших завдань. У відповідь на ці виклики NVIDIA, як очікується, використовуватиме свою стратегію інтеграції апаратного та програмного забезпечення, випускаючи спеціалізовані платформи для Jetson Thor, щоб прискорити цикли розробки, спростити виконання завдань та максимізувати цінність вищих витрат на обчислення AI. Тим часом, тайванські постачальники, такі як Advantech, NEXCOM та Solomon, вже демонструють продукти та інтегровані рішення, побудовані на базі Jetson Thor, що свідчить про глибоку інтеграцію в глобальні ланцюги постачання.

Supermicro X14 Hyper — продуктивна платформа на базі Intel Xeon 6