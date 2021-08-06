Apple и изменения в обеспечении безопасности детей

6 августа 2021 г., 17:35

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Есть большая и интересная тема, которую на днях анонсировала Apple. Вся забота – о детях, конечно же!

Вообще речь идет о трех основных вещах:

В мессенджере Messages появится инструмент определения фотографий с сексуальным контентом, и он будет предупреждать детей и их родителей о получении такого рода контента. Анализ фото будет проводиться на устройстве, и по умолчанию такие фотографии будут замазываться. Работать эта функция будет только для детских аккаунтов, у пользователей до 13 лет (к тому же опционально). По-моему, супер-полезно, хотя кого-то от Messages и оттолкнет. В Siri и поиске на устройствах появится дополнительная возможность узнать о том, как оставаться в безопасности в онлайне. И самая главная фича, которая вызвала уже довольно сильное бурление в интернете: теперь на устройстве будет проводиться некий анализ фотографий на предмет наличия в них контента с насилием над детьми – Child Sexual Abuse Material (CSAM). На самом деле это будет не совсем анализ в привычном для нас виде, когда потом можно найти все фотографии котиков или автомобиля в фотобиблиотеке. Для анализа будет использоваться база хешей Национального Центра для пропавших и эксплуатируемых детей и других организаций (National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), и сравниваться будет именно совпадение хешей. Раньше подобный анализ проводился над фотографиями, залитыми в iCloud, а теперь он в каком-то виде будет проводиться на устройстве до заливки в iCloud и затем при заливке будут инициироваться дополнительные проверки.

И дальше вроде бы тоже ничего нового: если система будет находить совпадение хешей, то живые люди будут сравнивать результаты (фотографий, которые, как я понимаю, будут заливаться в iCloud с неким криптографическим ваучером). При реальном обнаружении отчет будет передан в этот национальный центр NCMEC и, как я понимаю, оттуда информация попадет правоохранительным органам. Также учетная запись пользователя будет заблокирована (для восстановления можно инициировать апелляцию). Основное изменение во всей этой истории, как я понимаю, заключается в том, что предварительный анализ будет проводиться на устройстве, еще до того, как эти фотографии будут залиты в облако.

Несколько интересных пунктов для контекста и понимания:

Речь не идет о сканировании всех ваших фотографий, которые хранятся на устройстве. Есть база хешей уже известных фотографий, содержащих противоправный контент, и будут сравниваться именно эти хеши. Повторюсь, речь идет об обнаружении только уже известных CSAM изображений.

Поскольку даже после публикации этого материала ко мне приходили с вопросом «так что, это Эпол будет мои фото сканировать?». Нет! Эпол не будет смотреть в каждую вашу фотографию в поиске пениса или насилия над ребёнком. Функция создания кэша умнее, и её особенность описана в документе, ссылка на который есть ниже.

Технический момент анализа на устройстве пока что мне не до конца понятен. Вроде как safety voucher создается на устройстве, но анализ вроде как проводится только при аплоаде на iCloud Photos. Соответственно, отключив iCloud Photos, можно избежать анализа контента на предмет Child Sexual Abuse Material (если вам есть что скрывать, конечно). По сути, если я правильно понимаю, фотография все равно была бы просканирована при загрузке в iCloud, но часть этого «сканирования» будет происходить на устройстве.

Само сравнение живыми ревьюверами происходит тоже не в виде просмотра полного изображения – они видят только некоторые элементы, которые могут позволить им понять совпадение или несовпадение с уже известными CSAM контентом

Если фото не является известным CSAM, Apple ничего не знает о вашей фотографии.

Отчет в Apple уйдет только в том случае, если будет достигнут некий предел наличия такого контента на устройстве

Вся эта схема пока что будет работать только в США, и появится с выходом iOS 15.

Пара ссылок по теме:

Полный анонс новой функциональности; Детальное описание (PDF) того, как будет работать определение контента, содержащего сцены насилия над детьми; Пост в канале с информацией о сканировании фотографий в iCloud; Статья в Forbes о том, как работает система определения подобных фотографий в почте.

Пара статей с новостями об этом (раз, два).

Интересные треды в твиттере с обсуждением этих изменений: (например, от специалиста по криптографии и кибербезопасности)

Раз

Еще один тред (тоже от специалиста по криптографии), как подобные неизвестные алгоритмы детекции потенциально несут в себе риски для слежки за людьми:

Два

Думаю, не будет лишним напомнить, что Facebook, Dropbox, Google, Microsoft и прочие сканируют фотографии на предмет CSAM, используя все ту же базу уже известных фотографий. Например, Facebook сообщил о 15 млн совпадений с такими фотографий в 2019 г., Dropbox – о 21 тыс. подобных совпадений в 2020 г. Правда, все это происходит исключительно в облаках, а здесь часть задачи по детекции переносится на устройства пользователей. Скорей всего, под этим всем имеются и какие-то юридические основания – типа «нам не дадут сделать end2end шифрование, если не будет детекции такого контента». Я не удивлюсь, если окажется, что это важное условие для того, чтобы объявить, что бэкапы iCloud станут e2e-зашифррованными, наконец-то.

Apple утверждает, что таким образом конфиденциальность и приватность повышается, но моих знаний в криптографии недостаточно, чтобы понять этот аргумент. Понятно, что ситуации, где действительно происходит насилие над детьми и их сексуальная эксплуатация, требуют основательных подходов и решений. Хотелось бы, чтобы при этом не возникало ощущения, что теперь следят прямо за тобой, причем сразу с помощью твоего же устройства. Вспоминается реклама Apple о том, что «то, что происходит на вашем iPhone, остается на вашем iPhone».

Apple и изменения в обеспечении безопасности детей

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