AMD укрепляет руководство компанией

20 января 2020 г., 15:05

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Компания AMD объявила о нескольких повышениях и новых сотрудниках, которые присоединятся к команде руководителей высшего звена. Это должно обеспечить дальнейшее развитие компании в фазе ее активного роста.

Назар Заиди (Nazar Zaidi) стал старшим вице-президентом по разработке процессорных ядер, систем с высокой степенью интеграции и интеллектуальной собственности. Ранее, до перехода в AMD в 2016 г., он работал в Broadcom на должности вице-президента подразделения встраиваемых систем. С 1990 по 1999 гг. — занимал инженерные должности в компании Intel.

Андрей Здравкович (Andrej Zdravkovic) назначен старшим вице-президентом по разработке программного обеспечения. Он будет руководить командами, отвечающими за все аспекты стратегии и разработки ПО AMD для графических и клиентских решений, а также продуктов AMD для центров обработки данных. До 2009 г. Здравкович уже занимал схожую должность в компании, куда он перешел после поглощения ATI Technologies Inc

Спенсер Пэн (Spencer Pan) стал старшим вице-президентом по продажам в Большом Китае и президентом представительства AMD в КНР. В его зону ответственности будет входить руководство всеми продажами и выводом продуктов AMD на рынок Большого Китая, а также развитие отношений со стратегическими партнерами и заказчиками в регионе.

Джейн Рони (Jane Roney) получила должность старшего вице-президента по операционной деятельности AMD. Она будет отвечать за налаживание и масштабирование важных бизнес-процессов в компании для обеспечения роста бизнеса. Ранее Джейн работал в Motorola, а затем в отпочковавшемся от компании полупроводниковом подразделении Freescale.

Компания AMD также объявила о присоединении к команде ветерана отрасли Даниеля (Дана) Макнамара (Daniel (Dan) McNamara), который стал старшим вице-президентом и генеральным директором подразделения серверного бизнеса. Даниель будет отвечать за успешное внедрение процессоров AMD EPYC второго поколения для дальнейшего расширения использования высокопроизводительных серверных решений AMD производителями облачных технологий, предприятиями и экосистемными партнерами. Мистер Макнамара является экспертом в области полупроводниковых и корпоративных решений, имеет большой опыт управления проектами и обеспечения развития на рынке центров обработки данных. Совсем недавно он был старшим вице-президентом и генеральным менеджером Network and Custom Logic Group компании Intel. На протяжении своей 27-летней карьеры он также занимал руководящие позиции в таких компаниях, как Altera, StarGen, SemiTech Solutions и Raytheon.

«Укрепление и расширение нашего руководящего состава является ключевым аспектом того значительного развития, которое мы осуществляем последние несколько лет, — заявила доктор Лиза Су, президент и исполнительный директор компании AMD. — Я рада объявить о пополнении нашей команды руководителей высшего звена: каждый из них будет играть важнейшую роль, помогая нам в достижении долгосрочных целей роста в ближайшие годы».

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