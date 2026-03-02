 
Ера Copilot+ на десктопах: AMD презентує серію Ryzen AI 400 на MWC 2026

2 марта 2026 г., 15:45
Компанія AMD обрала виставку Mobile World Congress 2026, щоб оголосити про масштабне розширення своєї «AI-імперії». Головна новина: поява лінійок Ryzen AI 400 та Ryzen AI PRO 400 для настільних ПК, а також вихід мобільних процесорів у сегмент професійних робочих станцій.

Це не просто чергове оновлення «заліза». AMD офіційно переносить досвід Microsoft Copilot+ PC з ноутбуків на потужні домашні та офісні десктопи, дозволяючи запускати складні мовні моделі (LLM) локально, без хмари.

Досі досвід Copilot+ був привілеєм мобільних пристроїв. Серія Ryzen AI 400 для десктопів змінює правила гри. Завдяки інтегрованому нейронному процесору (NPU) з продуктивністю до 50 TOPS, користувачі зможуть використовувати AI-помічників, не переживаючи за приватність — дані залишаються на пристрої.

«Настільний ПК перетворюється з інструмента на інтелектуального асистента, який працює пліч-о-пліч із вами», — заявив Джек Хюнь (Jack Huynh), віцепрезидент AMD.

Технологічний фундамент включає ядра «Zen 5», які відрізняє максимальна чуйність та обчислювальна потужність. Графіка RDNA 3.5 зазначена, як новий стандарт інтегрованого відео, в NPU XDNA 2 — спеціалізований рушій для локального AI.

Системи на платформі AM5 від таких гігантів, як HP та Lenovo, з'являться у продажу вже у другому кварталі 2026 року.

Для корпоративного сектору AMD підготувала серію PRO, яка тепер охоплює не лише ноутбуки, а й мобільні робочі станції.

Серед ключових показників слід відзначити рекордну швидкість: флагман Ryzen AI 9 HX PRO 470 випереджає Intel Core Ultra X7 358 на 30% у багатопотокових завданнях. NPU мобільних чипів серії PRO видає до 60 TOPS, що дозволяє автоматизувати складні робочі процеси в реальному часі.

Робочі станції від Dell, HP та Lenovo отримають офіційну підтримку від незалежних розробників ПЗ для інженерії, дизайну та технічних розрахунків.

AMD продовжує вдосконалювати платформу AMD PRO. У 2026 році акцент зроблено на полегшенні життя системних адміністраторів завдяки розширеному віддаленому керуванню з можливістю діагностувати та відновлювати системи навіть у розподілених флотах ПК без фізичного візиту до робочого столу.

Апаратний захист реалізований з глибокою інтеграцією з комерційними рішеннями безпеки для захисту корпоративних даних.

AMD фактично уніфікувала AI-досвід на всіх формфакторах. Незалежно від того, чи ви працюєте в дорозі на тонкому ноутбуці, чи створюєте складні 3D-моделі на робочій станції, чи аналізуєте дані на десктопі — потужність локального AI тепер завжди під рукою.

