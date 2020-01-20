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Под руководством Максима Даценко компания Ensof готовится к международной экспансии

20 января 2020 г., 15:47
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Под руководством Максима Даценко компания Ensof готовится к международной экспансии

Компания Engler, занимающая одну из ведущих позиций на украинском рынке оборудования STEM и инклюзивного образования, объединяется с производителем Interschool. Объединенное предприятие будет называться Ensof.

Генеральным директором Ensof стал Максим Даценко, ранее отвечавший за развитие ИТ-бизнеса в Huawei Ukraine EBG, а до того возглавлявший Fujitsu Ukraine.

Благодаря этому слиянию Ensof теперь располагает крупнейшим, по ее данным, в Восточной Европе департаментом исследований и разработки (R&D) образовательных решений для школ и инклюзивных центров.

За десять лет своей деятельности Engler оснастила современным образовательным оборудованием более 3000 школьных кабинетов в Украине, а также Грузии, Армении и Беларуси, обучила свыше 6000 преподавателей использованию современных технологий в учебном процессе.

«Объединение двух компаний является важным стратегическим шагом на пути создания новых товаров и улучшения рынка образовательных услуг. Для нас это прекрасная возможность подготовиться к выходу на внешние рынки», – подчеркнул Максим Даценко, генеральный директор компании Ensof.


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