ELKO Ukraine постачатиме кіберспортивну периферію німецького бренду Endgame Gear

12 марта 2026 г., 12:25

Компанія ELKO Ukraine починає дистрибуцію ігрової периферії для кіберспорту від німецького бренду Endgame Gear – виробника високоточних ігрових маніпуляторів і аксесуарів для кіберспортсменів та вимогливих геймерів. Основні продуктові категорії Endgame Gear: ігрові миші, мікрофони для стримінгу та професійні ігрові поверхні.

Бренд відомий увагою до деталей, мінімалістичним дизайном і прагненням до максимальної продуктивності без компромісів щодо якості компонентів – від сенсорів і перемикачів до матеріалів поверхні та ергономіки.

Продукти Endgame Gear розробляються за участі професійних гравців і тестуються в реальних кіберспортивних умовах. Завдяки поєднанню інженерної точності, продуманого дизайну та високоякісних компонентів бренд здобув популярність серед геймерів, які шукають периферію, здатну витримати інтенсивні ігрові навантаження.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI