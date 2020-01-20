Lenovo представила в Украине новое поколение ноутбуков ThinkPad X1

20 января 2020 г., 14:25

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Продемонстрированные Lenovo впервые на выставке CES 2020 премиальные ноутбуки ThinkPad X1 Carbon седьмого поколения, ThinkPad X1 YOGA четвертого поколения и ThinkPad X1 Extreme второго поколения стали доступны в нашей стране. Новинки стали тоньше и легче своих предшественников, получили инфракрасную камеру (опционально) и несколько вариантов высококачественных дисплеев.

Поскольку лэптопы ThinkPad X1 Carbon, X1 Extreme и X1 YOGA продвигаются как бизнес-инструменты, производитель особый акцент делает на обеспечиваемую в них надежную защиту данных. Для этого, в частности, предназначен ТРМ-модуль. А опциональная встроенная инфракрасная камера позволяет использовать биометрические данные для двухфакторной защиты и персонализации. Встроенный модуль распознавания отпечатков пальцев и поддержка технологии Windows Hello дают возможность быстро войти в учетную запись и начать работу с устройством. Механическая шторка камеры ThinkShutter обеспечивает конфиденциальность.

Ноутбук ThinkPad X1 Carbon седьмого поколения оснащен 4-ядерным процессором Intel Core i7 (в максимальной конфигурации), с поддержкой одновременной обработки восьми потоков данных. Конфигурация предусматривает до 16 ГБ оперативной памяти и SSD-накопитель емкостью до 1 ТБ. Аудиосистема включает стереодинамики с поддержкой технологии Dolby Atmos.

Ноутбук в максимальной конфигурации оборудован 14-дюймовым дисплеем с разрешением Ultra HD (3840×2160) с поддержкой технологии Dolby Vision (в максимальной конфигурации). Он обеспечивает яркость до 500 нит для комфортной работы даже в солнечный день. Среди представленных вариантов дисплея — экраны с разрешением WQHD (2560×1440) и Full HD (1920×1080) c антибликовым покрытием, который опционально доступен с сенсорным экраном.

Встроенный порт Thunderbolt 3 пользователь может не только передавать файлы, но изаряжать ПК, а также подключать необходимые периферийные устройства. Опционально доступен модуль LTE.

Обновленный ThinkPad X1 Carbon седьмого поколения стал на 6% тоньше своего предшественника: толщина корпуса менее 15 мм, а его вес — 1,09 кг. Для новинки заявлено время автономной работы до 18,3 часов.

Ноутбуки ThinkPad X1 Carbon 7th Gen предлагаются в украинской рознице по цене от 40152 грн.

Ноутбук ThinkPad X1 Extreme второго поколения оснащается процессорам Intel Core 9-го поколения и видеокартой Nvidia GeForce GTX 1650 (в максимальной конфигурации, до 32 ГБ оперативной памяти и SSD объемом до 2 ГБ (в максимальной конфигурации).

В наиболее оснащенной конфигурации ноутбук получил 15-дюймовый сенсорный OLED-дисплей с разрешением Ultra HD (3840×2160). При необходимости к модели можно подключить до четырех мониторов одновременно. Экран с яркостью до 500 нит и антибликовым покрытием позволит работать даже в солнечный день. Встроенные стереодинамики мощностью по 2 Вт с поддерживают технологию Dolby Audio Premium.

Для новинки заявлена возможность автономной работы до 14 часов от одного заряда. Вес ноутбука — до 1,7 кг.

Семейство лэптопов ThinkPad X1 Extreme 2nd Gen уже доступно в Украине по цене от 58200 грн.

Лэптопы ThinkPad X1 YOGA позволяют раскрывать экран на 360-градусов для работы в различных сценариях. Они заключены в алюминиевый корпус и в максимальной конфигурации оснащены процессорами Intel Core i7 8-го поколения. В них устновлен 14-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Ultra HD (3840×2160). Модель также доступна в конфигурации с разрешением WQHD (2560×1440). Устройство оборудовано четырьмя динамиками с поддержкой технологии Dolby Atmos: два возле клавиатуры, и два — в нижней части корпуса.

Поддержка технологии Multi-touch и наличие стилуса ThinkPad Pen Pro расширяют возможности пользователя. В корпус ноутбука встроен специальный разъем для стилуса, где он не только хранится, но и автоматически заряжается.

Lenovo ThinkPad X1 YOGA четвертого поколения на 17% компактнее своего предшественника. Устройство «2-в-1» весит 1,35 кг, для него заявлено время автономной работы до 18 часов.

Ноутбуки ThinkPad X1 YOGA 4th Gen предлагаются по цене от 51600 грн.

На все модели предоставляется глобальная гарантия, которая распространяется на 160 стран мира. В Украине ноутбуки ThinkPad сопровождаются гарантийным обслуживанием с максимальным сроком ремонта в течение пяти рабочих дней.

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