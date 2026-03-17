SAP переклала українською хмарне рішення для управління виробничими процесами

SAP продовжує інвестувати у локалізацію своїх рішень відповідно до потреб українського бізнесу, щоб компанії могли повноцінно використовувати сучасні цифрові інструменти для управління виробництвом та операційною діяльністю.

Наразі підприємства отримали доступ до локалізованої українською мовою версії SAP Digital Manufacturing – хмарного рішення для управління виробничими процесами. Переклад спрощує впровадження та використання цифрових виробничих систем, допомагаючи підприємствам швидше інтегрувати сучасні інструменти управління у щоденні операції.

Під час локалізації команда експертів SAP Ukraine приділила особливу увагу адаптації термінології до виробничої практики та галузевих стандартів. Це дозволяє підприємствам коректно використовувати можливості системи у повсякденній роботі.

SAP Digital Manufacturing – це хмарне рішення для управління виробництвом, яке інтегрує виробничі операції з процесами планування, аналітики та управління ланцюгами постачання в єдиному цифровому середовищі. Рішення дозволяє підприємствам у режимі реального часу відстежувати виконання виробничих замовлень, швидше реагувати на відхилення у виробничому процесі та приймати управлінські рішення на основі актуальних операційних даних.

