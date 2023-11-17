AMD розширює сімейство процесорів Ryzen Embedded для промисловості

17 ноября 2023 г., 13:25

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Компанія AMD оголосила про випуск сімейства процесорів сімейства Ryzen Embedded 7000, оптимізованих під вимоги високопродуктивних промислових ринків. Зазначається, що завдяки поєднанню архітектури "Zen 4" та інтегрованої графіки Radeon процесори серії Ryzen Embedded 7000 забезпечують продуктивність і функціональність, які раніше не пропонували для ринку вбудованих систем. Завдяки розширеним можливостям та інтеграції процесори серії Ryzen Embedded 7000 підходять для широкого спектра вбудованих застосунків, включно з промисловою автоматизацією, машинним зором, робототехнікою та граничними серверами.



Процесори Ryzen Embedded 7000 Series - це перші вбудовані процесори, що використовують 5-нм технологію нового покоління з 7-річною гарантією доступності виробництва. У новий вбудований процесор інтегрована графіка AMD Radeon RDNA 2, яка усуває необхідність у дискретному GPU для промислових застосунків. Оскільки для вбудованих застосунків потрібні додаткові можливості операційної системи, у процесори включено підтримку Windows Server і Linux Ubuntu, а також Windows 10 і Windows 11. Процесори серії Ryzen Embedded 7000 також включають до 12 високопродуктивних процесорних ядер "Zen 4", що в поєднанні з інтегрованими функціями і широким вибором операційних систем забезпечує простоту інтеграції для розробників систем.



"Складність і витонченість промислових застосунків продовжує зростати, що зумовлює необхідність збільшення обчислювальних можливостей", - каже Раджніш Гаур, корпоративний віцепрезидент і генеральний менеджер підрозділу вбудованих процесорів компанії AMD. "Завдяки інтеграції ключових функцій продуктивності та масштабованій конструкції процесори серії Ryzen Embedded 7000 підходять для широкого спектра застосунків - від передової робототехніки та проєктування контрольно-вимірювальних приладів до керування електроживленням, відеоспостереження тощо".



"Для вбудованих промислових застосунків дуже важливо забезпечити диференційовані та масштабовані пропозиції, що задовольняють вимогам за потужністю, продуктивністю та бюджетом", - говорить Кевін Крюелл, головний аналітик TIRIAS Research. "Нову серію AMD Ryzen Embedded 7000 спеціально розроблено для широкого спектра застосувань, що робить її ідеальним вибором для промислових додатків на ринку, який продовжуватиме зростати та розширюватися".



"Компанія Advantech представляє материнську плату AIMB-723 ATX", - каже Лінда Цай, президент підрозділу Industrial IoT в Advantech. "Це перша материнська плата промислового класу, інтегрована з чипсетом AMD Socket AM5, що розширює можливості промислових додатків на кордоні. AIMB-723 забезпечує високу обчислювальну продуктивність, а також масштабованість для підтримки до трьох слотів дискретних GPU і додаткової карти з трьома кадровими граберами для додатків машинного зору. Завдяки процесорам серії Ryzen 7000 промислова материнська плата Advantech AIMB-723 не тільки прискорює роботу застосунків для AIoT, а й задовольняє традиційні вимоги до розширення PCI, даючи змогу використовувати широкий спектр комунікаційних протоколів та інтерфейсів введення-виведення".



"Компанія ASRock Industrial, давній партнер AMD, що прагне до інтелектуальної співпраці, є провідним світовим постачальником промислових материнських плат і систем. Ми представляємо новаторську материнську плату формату Mini-ITX IMB-A1002 на базі процесорів AMD Ryzen Embedded серії 7000 із чипсетом B650", - говорить Гандсом Тзенг, президент ASRock Industrial. "Використовуючи міць процесорного ядра "Zen4", сокет AM5, інтегровану графіку AMD Radeon RDNA 2, пам'ять DDR5 і PCIe 5.0, ми прагнемо підняти продуктивність до виняткових висот, даючи змогу замовникам створювати провідні вбудовувані рішення для широкого спектра застосунків AIoT".



"Наші продукти оснащені новітніми процесорами AMD Ryzen Embedded серії 7000, які забезпечують виняткову продуктивність і графічні характеристики для промислових додатків, залишаючись при цьому економічно ефективними", - коментує Джаррі Чанг, генеральний директор продуктового центру DFI. "Цей продукт значно підвищує ефективність роботи, особливо в таких галузях, як машинний зір, управління роботизованими руками та висококласні системи медичної візуалізації. Крім того, вони надають нашим замовникам можливість вибору процесорів високого класу. Ці сучасні процесори розроблені з урахуванням специфічних вимог різних середовищ, зберігаючи при цьому баланс між високою продуктивністю і бюджетними можливостями".



Процесори серії Ryzen Embedded 7000 пропонують:



Архітектуру "Zen 4", що включає до 12 високопродуктивних процесорних ядер.

Інтегровану графіку Radeon RNDA 2 1WGP з максимальною частотою 2,2 ГГц.

Гніздо AM5, LGA 40x40 мм, 1718 контактів.

TDP від 65 Вт до 105 Вт.

Підтримку двоканальної пам'яті ECC DDR5 зі швидкістю до 5200 МТ/с.

До 28 ліній PCIe 5 на кристалі.

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