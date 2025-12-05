OpenAI викупила 40% виробництва DRAM Samsung та SK Hynix - як це впливає на світовий ринок

5 декабря 2025 г., 14:45

Як зазначено блогером mooreslawisdead, менш ніж за місяць ціна на комплект DDR5 зросла на 156%. Й це не випадковість, а наслідок подій, які застали ринок зненацька і можуть призвести до кризи, гіршої за ту, що була у 2021–2022 роках.



Джерела в індустрії підтверджують критичність ситуації: один із великих виробників RAM був змушений питати ОЗП у ритейлера, а терміни постачання RAM для компаній зі збірки ПК сягають грудня 2026 року.



Дефіцит спричинили три взаємопов’язані події:



OpenAI 1 жовтня підписала дві безпрецедентні й одночасні угоди з Samsung та SK Hynix на 40% світового обсягу DRAM.



Раптовість і величезний масштаб цих угод викликали паніку серед конкурентів OpenAI, OEM-виробників та хмарних провайдерів, які кинулися скуповувати залишки пам'яті.



Ринок DRAM був абсолютно не готовий до такого удару, оскільки його страхові запаси були виснажені через хаос із тарифами, очікування падіння цін влітку та зупинку перепродажу старого обладнання.



OpenAI завдала удару по ринку саме в той момент, коли він був найменш підготовлений.



Шок для ринку полягав у тому, що угоди були одночасними, і виробники Samsung та SK Hynix навіть не знали про масштаби домовленостей один одного. OpenAI скористалася цим, щоб завдати "хірургічно точного удару".



Угоди OpenAI укладені не на готові модулі пам'яті, а лише на сирі кремнієві пластини DRAM — незавершені та невизначені за стандартом (DDR5 чи HBM). Схоже, ці пластини просто будуть складуватися.



OpenAI боїться втратити лідерство на тлі зростання конкурентів (Gemini 3, Anthropic). Схоже, основна мета цих секретних угод — позбавити конкурентів ресурсів, а не просто захистити власні потреби OpenAI.



Найближчі 6–9 місяців, незалежно від подальших подій, будуть складними. Терміни постачання DRAM сягають 13 місяців.



Тому щоб уникнути збитків, треба не зволікати із купівлею SSD та GPU AMD. Також варто звернути увагу на подальші дії OpenAI, які викликають багато питань.

