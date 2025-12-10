AMD представляє процесори серії EPYC Embedded 2005

10 декабря 2025 г., 17:35

Робочі навантаження, керовані AI, змінюють вимоги до продуктивності та ефективності вбудованих інфраструктурних систем. Від мережевих комутаторів, маршрутизаторів і площин управління DPU до «холодного» хмарного сховища, аерокосмічної галузі та додатків робототехніки, сучасні архітектори вбудованих обчислювальних систем повинні забезпечувати вищу обчислювальну щільність, енергоефективність та подовжений термін служби — у менших конструкціях з обмеженим живленням.



AMD задовольняє ці вимоги, що розвиваються, шляхом представлення процесорів серії AMD EPYC Embedded 2005, які забезпечують високу продуктивність, енергоефективність, а також підвищену надійність та безпеку у невеликому корпусі BGA (ball grid array) для мережевих, системних та промислових інфраструктур, що вимагають цілодобової роботи.



Процесори AMD EPYC Embedded 2005 забезпечують високу продуктивність на ват та пропускну здатність вводу/виводу у високоінтегрованому корпусі BGA розміром 40×40 мм, що у 2,4 раза менше, ніж порівнянні рішення Intel Xeon 6500P-B. Корпус BGA дозволяє розробникам оптимізувати як продуктивність, так і вартість системи, дозволяючи збільшити щільність з'єднань вводу/виводу, скоротити електричні шляхи для підвищення цілісності сигналу та забезпечити краще теплове керування.



Серія, що базується на архітектурі "Zen 5", має до 16 ядер x86 і 64 МБ спільного кешу L3, а також конфігуровану теплову розрахункову потужність (TDP) в діапазоні від 45 Вт до 75 Вт з точним налаштуванням для різноманітних теплових та енергетичних профілів.



Процесори EPYC Embedded 2005 забезпечують до 28% вищу тактову частоту і 35% вищу базову тактову частоту, при вдвічі меншому TDP, ніж у порівнянного Intel Xeon 6503P-B2, що дозволяє досягти вищої щільності продуктивності та нижчої загальної вартості системи.



Такий баланс обчислювальної потужності та енергоефективності робить серію AMD EPYC Embedded 2005 придатною для обмежених мережевих, системних та промислових систем, де важливий кожен ват та міліметр.

