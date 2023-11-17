Поставки периферії для друку в Західній Європі впали на 11,6%

17 ноября 2023 г., 14:35

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Згідно з нещодавнім дослідженням IDC, поставки периферійних пристроїв для друку в Західній Європі у третьому кварталі 2023 року скоротилися на 11,6% в річному обчисленні до 3,4 млн одиниць. Хоча ситуація, як правило, відрізняється в різних країнах і брендах проблеми з ланцюжком поставок зникли, і загальна доступність пристроїв повернулася до нормального рівня.

Після безперервного зростання в попередніх кварталах у річному обчисленні поставки лазерних апаратів знизилися на 14,3% у третьому кварталі 2023 року через слабкі ринкові результати монохромних пристроїв.

Поставки струменевих пристроїв в регіоні також скоротилися - на 10,4% у III кв. порівняно з аналогічним періодом минулого року.

На противагу цьому, поставки кольорових лазерних пристроїв БФП зросли в річному обчисленні в більшості західноєвропейських країн у третьому кварталі. Зі зменшенням розриву в ціні за сторінку стає все менше причин купувати монохромні пристрої, тому вони продовжуватимуть поступово втрачати частку ринку на користь кольорових пристроїв.

"Двозначне зниження поставок БФП, як в струменевому, так і в лазерному сегментах, є результатом пом'якшення попиту з боку клієнтів на тлі ослаблення економічного середовища в Західній Європі", - зазначив Зівіле Денізсевен (Zivile Denizseven), менеджер з досліджень в IDC.

HP зберігає загальне лідерство на ринку з 36,2%. Canon, Epson і Brother збільшили свої ринкові частки у III кв., незважаючи на зниження поставок.

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