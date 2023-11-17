Квартальний дохід Cisco зріс на 7,6% до 14,67 млрд дол., але прогнози похмурі

17 ноября 2023 г., 12:15

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Компанія Cisco опублікувала результати минулого кварталу.



Згідно зі звітом, у першому кварталі нового фінансового року виробника, що завершився 28 жовтня, дохід збільшився на 7,6% до 14,67 млрд дол. проти 14,61 млрд дол. за прогнозом.



Чистий прибуток зріс до 3,64 млрд дол., або 89 центів на акцію, порівняно з 2,67 млрд дол., або 65 центів на акцію, у відповідному кварталі минулого року.



Протягом кварталу темпи зростання замовлень на нові продукти сповільнилися, головним чином тому, що клієнти зайняті встановленням і впровадженням продуктів після активних поставок у трьох попередніх кварталах, йдеться в повідомленні Cisco.



Що стосується прогнозу, то Cisco очікує від 82 до 84 центів скоригованого прибутку на акцію при доході на рівні 12,6-12,8 мільярдів доларів у другому фінансовому кварталі. Це означає зниження виторгу на 6,6%. Аналітики, опитані LSEG, очікували 99 центів скоригованого прибутку на акцію на рівні $14,19 млрд.



Cisco знизила свій річний прогноз доходів, але підвищила прогноз прибутку. Тепер компанія прогнозує скоригований прибуток на акцію від $3,87 до $3,93 при виторзі від 53,8 млрд до 55,0 млрд дол. У серпні компанія очікувала скоригований прибуток на акцію на рівні $3,19-3,32, а виторг - 57,0-58,2 млрд дол.



Нагадаємо, що протягом кварталу Cisco оголосила про плани придбати виробника програмного забезпечення для аналізу даних Splunk за 28 млрд дол.



За словами генерального директора Cisco Чака Роббінса (Chuck Robbins), компанія вважає, що у 2025 фінансовому році вона може отримати від хмарних провайдерів замовлень на понад 1 мільярд доларів на інфраструктуру штучного інтелекту. За його словами, Cisco проявила гнучкість у роботі з хмарними провайдерами і змогла відновити свої позиції.



Але після оголошення прогнозів акції Cisco впали на 13% на розширених торгах.

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