AMD представила встраиваемые процессоры Ryzen V2000

12 ноября 2020 г., 14:52

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Компания AMD анонсировала встраиваемые процессоры Ryzen серии V2000, которые основаны на 7-нанометровой технологии, ядрах Zen 2 и высокопроизводительной графике AMD Radeon.



Новинки предназначены для таких форм-факторов, как тонкие клиенты, MiniPC и Edge. В их состав входят восемь процессорных ядер и семь графических вычислительных блоком. Заявлено, что один встраиваемый процессор AMD Ryzen серии V2000 обеспечивает двукратную многопоточную производительность на Ватт, до 30% лучшую однопоточную производительность и до 40% лучшую производительность графики по сравнению с предыдущим поколением. Сообщается, что чипы серии Ryzen V2000 могут работать с четырьмя независимыми дисплеями в разрешении 4K.

Встроенные процессоры AMD Ryzen серии V2000 предоставляют расширенные функции безопасности, помогая защитить систему от несанкционированного доступа к памяти или критически важному программному обеспечению. Подобно процессорам AMD Ryzen серий V1000 и R1000, AMD Ryzen V2000 поддерживает AMD Memory Guard — набор функций безопасности, включая Secure Boot и Secure Memory Encryption , в которых хранимая память зашифрована, чтобы предотвратить доступ злоумышленника к данным, а также помочь сдержать атаки методом холодной перезагрузки.



Отмечается, что партнерами по первичному запуску встраиваемых процессоров AMD Ryzen серии V2000 являются Advantech, ASRock Industrial, iBase и Sapphire и многие другие партнеры по экосистеме, которые уже заявили о своей поддержке.



Являясь текущим поставщиком Mini ПК на базе серий AMD Ryzen V1000 и R1000, компания ASRock Industrial добавляет поддержку новой серии V2000 в свой модельный ряд Mini PC. «Работая с AMD, мы смогли создать первую в мире систему AMD Ryzen Embedded Mini PC, обеспечивающую надежные, высокопроизводительные решения. С запуском AMD Ryzen Embedded V2000 мы с нетерпением ждем внедрения новых расширенных возможностей производительности и безопасности в наше семейство продуктов 4×4», — сказал президент ASRock Industrial Джеймс Ли.

Advantech поддерживает новую серию V2000 в своих решениях Mini-ITX и COM Express от Embedded IoT Group. «Наши клиенты полагаются на нас, чтобы поставлять инновационные встраиваемые продукты с превосходной производительностью и надежной аппаратной конструкцией для ускорения революции в приложениях Edge AIoT. Планируемая долговечность с интеграцией CPU и GPU серии V2000 от AMD поможет нам и в дальнейшем предлагать лидирующую производительность на рынке встраиваемых систем», — сказал директор Advantech Рекс Ли.

Кроме того, Sapphire использует AMD Ryzen серии V2000 для Mini ПК и других продуктов. «Встраиваемые продукты AMD Ryzen стали отличным выбором для нас при создании платформ с ведущими характеристиками и производительностью. Серия V2000 устанавливает новый стандарт для встраиваемых конструкций и позволяет нам предложить производительность для поддержки четырех независимых дисплеев в 4К разрешении, сохраняя при этом безопасное хост-соединение. Мы рады привнести в индустрию встраиваемых систем производительность и возможности Ryzen Embedded серии V2000 с нашими новыми материнскими платами 4×4 и 5×5 и новым Simply NUC Mini PC», — сказал старший директор по развитию бизнеса в области встраиваемых продуктов в компании Sapphire Пол Смит.

Технические характеристики встраиваемых процессоров AMD Ryzen серии V2000

Модель TDP, Вт Кол-во ядер /потоков Базовая частота, ГГц Частота в разгоне 1 ядра при температуре 80 °С, ГГц Кол-во блоков графики Частота GPU, ГГц Макс. кол-во дисплеев Кеш память L2, МБ Частота DRAM ECC, МГц V2748 35-54 8 / 16 2.9 4.25 7 1.6 4 4 3200 V2546 35-54 6 / 12 3.0 3.95 6 1.5 4 3 3200 V2718 10-25 8 / 16 1.7 4.15 7 1.6 4 4 3200 V2516 10-25 6 / 12 2.1 3.95 6 1.5 4 3 3200

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