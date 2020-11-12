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Как организовать виртуальную конференцию для 20000 участников? 

12 ноября 2020 г., 15:05
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Как организовать виртуальную конференцию для 20000 участников?

Трансформация мероприятий в онлайн-формат открыла новые возможности для ивент-менеджеров, спикеров и участников. Сегодня вполне реально посетить художественный мастер-класс или научную конференцию в разных странах мира без затрат на перелет и без ограничения по количеству мест.

Новый формат — новые вызовы! С ростом количества мероприятий стало очевидно: для удержания внимания зрителей полезного контента, известных спикеров и удобной онлайн-платформы уже недостаточно. Качественное взаимодействие предполагает персонализацию отношений с каждым клиентом, применение инструментов, каналов и технологий для эффективного управления Customer Journey, а анализ полученных данных даёт реальную возможность превратить участника в лояльного клиента.

Dynamics 365 Marketing помогает организовать комплексный подход к проведению масштабных офлайн- и онлайн-мероприятий. Продукт автоматизирует регистрацию, управление оплатами и предоставляет инструменты для модерации и коммуникаций. В конце вы получаете релевантный контент и ваш участник превращается в постоянного лояльного клиента.

Научиться использовать преимущества продукта для вашего бизнеса, повысить уровень и эффективность мероприятий вы сможете уже 19 ноября на вебинаре «Организация масштабного онлайн-ивента для 20 000 участников с Dynamics 365 Marketing», вместе с экспертами SMART business.

Дата и время:

19 ноября 2020

14:00 — 15:30

Участие бесплатное при условии предварительной регистрации: https://cutt.ly/TgYQld5

26 ноября — не пропустите Dell Technologies Forum EMEA!

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