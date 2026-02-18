Чіп Cinco Ranch TC1 від Барселонської лабораторії Zettascale успішно пройшов валідацію

18 февраля 2026 г., 13:45

Барселонська лабораторія Zettascale (BZL), проєкт під керівництвом Суперкомп'ютерного центру Барселони (BSC-CNS), оголосила про успішне завершення експериментального запуску чіпа Cinco Ranch TC1. Результати підтверджують життєздатність обчислювальної архітектури на базі відкритого коду RISC-V, що є критично важливим кроком для технологічного суверенітету Європи.



Ця подія знаменує собою якісний стрибок у створенні суверенних суперкомп'ютерних технологій, пропонуючи гнучку альтернативу закритим пропрієтарним архітектурам великих мультинаціональних корпорацій.



Cinco Ranch TC1 став першим чіпом, розробленим в академічному середовищі та виготовленим за техпроцесом Intel 3 (3 нм). Це один із найсучасніших технологічних вузлів у світі, що дозволяє досягти екстремальної мініатюризації транзисторів, підвищуючи швидкість та енергоефективність.



«Успішне стабільне завантаження Linux та підтвердження того, що чіп досягає очікуваних частот, доводить зрілість дизайну та високу якість роботи команд BZL», — зазначив Мікель Морето (Miquel Moretó), дослідник BSC та координатор апаратних розробок лабораторії.



Внутрішня структура TC1 базується на трьох взаємодоповнюючих блоках обробки, які дозволяють ефективно виконувати різні типи обчислювальних завдань.



Чіп продемонстрував стабільну роботу на частоті 1,25 ГГц, що перевищило початкові розрахункові оцінки етапу проєктування.



Велика партія з 500 чіпів показала високий відсоток повністю справних одиниць.



Первинна валідація проходила на оцінювальній платі Hawk Canyon V2, розробленій Intel.



Хоча ми зараз у 2026-му, шлях до цього результату був стрімким. Так у травні 2025 року було перше успішне завантаження ОС Linux на базі архітектури Cinco Ranch TC1. А вже у липні отримана партія з 500 чіпів та початок масштабних випробувань. Й на початку 2026 завершена повна валідація, електричні тести та вимірювання енергоспоживання в реальних сценаріях.



Успіх Cinco Ranch TC1 закладає фундамент для наступних поколінь передових обчислювальних систем у Європі. Барселона утверджується як провідний центр інновацій у дизайні напівпровідників, а відкрита архітектура RISC-V отримує потужне підтвердження своєї готовності до високорівневих обчислень (HPC).



Наступним етапом стане оптимізація програмного забезпечення та повна системна валідація для розгортання чіпів у реальних суперкомп'ютерних середовищах.

