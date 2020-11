Samsung подключилась к программе Android Enterprise Recommended

12 ноября 2020 г., 14:15

Компания Samsung Electronics объявила о присоединении к программе Android Enterprise Recommended, которая облегчает интеграцию мобильных решений в корпоративную системы совместной работы компаний. Участие Samsung в этой программе дает пользователям дополнительную уверенность в том, что приобретаемые ими решения соответствуют требованиям к оборудованию и программному обеспечению, предъявляемые Google в отношении корпоративных решений.



Как отмечается, сотрудничество Samsung и Google нацелено на обеспечение самого качественного и безопасного мобильного опыта корпоративным клиентам. Около десяти лет назад компании объединили свои усилия для решения самых актуальных проблем, с которыми сегодня сталкиваются предприятия.



В частности, за последние два года Samsung и Google сотрудничали над гармонизиацией платформы Android Enterprise и платформы безопасности Samsung Knox Platform for Enterprise, чтобы предложить максимальное удобство работы тем пользователям Android, которые также хотели бы иметь доступ к современным технологиям Samsung в области безопасности и управления устройствами.



Компании также занимались синхронизацией сервисов по регистрации и развертыванию мобильных устройств (Android zero-touch enrollment и Knox Mobile Enrollment), чтобы предложить корпоративным клиентам сервисы, которые помогают упростить процесс настройки оборудования для новых пользователей, а также перебазирование устройств (re-deployment of devices).



«Мы рады появлению смартфонов и планшетов Samsung Galaxy в программе Android Enterprise Recommended, что стало продолжением нашего давнего партнерства, направленного на предоставление новых возможностей для бизнес-пользователей, – говорит Дэвид Стилл (David Still), управляющий директор Android Enterprise в Google. – Участие Samsung в этой программе гарантирует, что клиенты Google будут иметь доступ к устройствам, обеспечивающим исключительную безопасность, эффективность и продуктивность, и мы надеемся на дальнейшее сотрудничество в Samsung в будущем».



Samsung предлагает надежные корпоративные мобильные решения – в том числе это специальные версии Galaxy Enterprise Editions, защищенные смартфоны и планшеты, решения безопасности, гибкие варианты конфигурации и развертывания, а также инновационные сервисы по управлению жизненным циклом.



Samsung также отметила, что в рамках ее пакет Samsung Knox Suite уже обеспечивает ряд функций безопасности и управления:



Расширенные функции безопасности, такие как двухуровневое шифрование хранимых данных (Dual-layered Data-At-Rest encryption), защита ядра в режиме реального времени (Real-time Kernel Protection), защита от уязвимостей (Defeat Exploit) и защита конфиденциальных данных (Sensitive Data Protection), что позволяет защитить корпоративных клиентов от новых угроз;

Полномочия для ИТ-администраторов, позволяющие им настраивать и конфигурировать устройства Samsung в соответствии с их конкретными потребностями и централизованно управлять этими устройствами за счет создания многочисленных ИТ-политик;

Система для ИТ-администраторов, позволяющая в удаленном режиме легко управлять операционными системами и обновлениями программного обеспечения для всех сотрудников, и гарантировать им доступность новейших версий операционных систем и патчей безопасности после соответствующего тестирования.



«SAP стала одной из первых компаний, которые оценили положительное влияние мобильных технологий и признали их роль в повышении продуктивности и общего благосостояния работников, – отметил Кристиан Лоде (Christian Lohde), руководитель отдела Android Experience в SAP SE. – Корпоративные мобильные решения от Samsung позволили нам работать в рамках нашей инфраструктуры, с легкостью интегрировать устройства и обеспечивать непрерывную работу бизнеса. Включение устройств в программу Android Enterprise Recommended является еще одним примером преимуществ, которые Samsung предлагает для бизнеса».



«Чтобы предоставить своим клиентам наилучшее качество обслуживания, компания Centrica в своих операциях полностью полагается на мобильных сотрудников, – говорит Энди Уоррен (Andy Warren), глава отдела мобильных телекоммуникаций в Centrica. – Сегодняшним анонсом Samsung гарантирует, что парк наших мобильных устройств будет оставаться в сети и будет защищен даже от самых новых угроз, которые влияют на бизнес, и мы с нетерпением ждем возможности использовать и другие продукты Samsung после их включения в программу Android Enterprise Recommended».



Некоторые устройства Galaxy под управлением Android 11 и выше, такие как S20, Note20, Tab S7 | S7+, а также защищенные устройства повышенной прочности, включая XCover Pro, становятся частью программы Android Enterprise Recommended. Это дает клиентам еще больше возможностей за счет соблюдения стандартных требований Google, обеспечивает стабильную производительность устройств и повышает удобство их использования для предприятий. Работая вместе, Google и Samsung продолжат расширять границы и предоставлять наилучшие возможности, помогая корпоративным клиентам во всем мире достигать своих целей в области цифровой трансформации.

