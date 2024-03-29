Amazon ставить 150 млрд дол. на ЦОД у найближчі 15 років

29 марта 2024 г., 17:25

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Як інформує Bloomberg, компанія Amazon.com планує витратити майже 150 мільярдів доларів протягом наступних 15 років на центри обробки даних. Це повинно дати гігантові хмарних обчислень вогневу міць для того, щоб впоратися з очікуваним вибухом попиту на програми штучного інтелекту та інші цифрові послуги.

Підкреслюється, що великі витрати є демонстрацією сили, оскільки компанія прагне зберегти свій вплив на ринку хмарних сервісів, де вона займає приблизно вдвічі більше за часткою, ніж гравець № 2 - Microsoft. Зростання продажів Amazon Web Services сповільнилося до рекордно низького рівня минулого року, оскільки бізнес-клієнти скоротили витрати і відклали проекти модернізації. Зараз витрати знову починають зростати, і Amazon прагне забезпечити землю та електроенергію для своїх енергоємних об'єктів.

За останні два роки, згідно з підрахунками Bloomberg, Amazon зобов'язався витратити 148 мільярдів доларів на будівництво та експлуатацію центрів обробки даних по всьому світу. Компанія планує розширити існуючі центри на півночі Вірджинії та Орегону, а також вийти на нові ринки, включаючи Міссісіпі, Саудівську Аравію та Малайзію.

Заплановані витрати Amazon на серверні ферми перевершують публічні заяви такого кшталту від Microsoft і Google. Хоча слід зазначити, що жодна з цих компаній не розкриває інформацію про витрати, пов'язані з центрами обробки даних, так само послідовно, як Amazon.

За даними Dell'Oro Group, на тлі більш широкого скорочення витрат в Amazon, капітальні витрати AWS на центри обробки даних у 2023 році вперше скоротилися на 2%, навіть на фоні того, що Microsoft збільшила свої витрати більш ніж на 50%. Але фінансовий директор Amazon заявив минулого місяця, що цього року капітальні витрати збільшаться, щоб підтримати зростання AWS, включаючи проекти, пов'язані зі штучним інтелектом.

AWS розмістила свої перші серверні ферми у Вірджинії, на околиці столичного Вашингтона. Цей регіон, де знаходиться перший комерційний вузол обміну веб-трафіком, залишається важливим центром для потокового відео, корпоративних і урядових даних. Пізніше Amazon відкрила центри обробки даних у сільській місцевості на сході штату Орегон, скориставшись перевагами дешевої гідроелектроенергії та значними податковими пільгами. Відтоді Вірджинія та Орегон отримують близько чотирьох з кожних п'яти доларів, які AWS витрачає на інфраструктуру у США.

Amazon планує витратити ще десятки мільярдів доларів у цих штатах, але стає дедалі важче забезпечити їх електроенергією. Центри обробки даних потребують багато енергії, а їхня зростаюча повсюдність чинить тиск на комунальні служби. У 2022 році компанія Dominion Energy, яка обслуговує «алею» дата-центрів у Вірджинії, не змогла впоратися з навантаженням і призупинила підключення до об'єктів, які були готові до запуску. Компанія очікує, що попит на електроенергію майже подвоїться протягом наступних 15 років, причому зростання відбуватиметься переважно внаслідок потреб центрів обробки даних.

В Орегоні використання електроенергії серверними фермами Amazon перевищує частку місцевої гідроенергетики, що змушує її купувати електроенергію, вироблену природним газом, повідомлялось на початку цього року.

У лютому AWS заявила, що витратить близько 10 мільярдів доларів на будівництво двох кампусів дата-центрів у Міссісіпі. Цей проект, який називають найбільшим корпоративним проектом в історії штату, пустить коріння на півдні США, в регіоні, де витрати на центри обробки даних за межами великих міст, таких як Даллас і Атланта, були порівняно невеликими.

Раніше цього місяця оператор 40-річної атомної електростанції на річці Саскуеханна в Пенсильванії заявив, що AWS погодилася витратити 650 мільйонів доларів на придбання кампусу для центру обробки даних поблизу АЕС.

У Раунд-Рок, штат Техас, AWS нещодавно отримала дозвіл на будівництво центру обробки даних та електричної підстанції поруч зі складом доставки на частині колишнього ранчо, яку компанія придбала під час хвилі витрат в епоху пандемії. Якщо проєкт буде реалізовано, це буде перший випадок, коли Amazon побудує такі об'єкти на одній ділянці землі.

«Зараз це просто божевільна боротьба за будь-яке місце, де найближчим часом з'явиться електрика», - зазначив Чарльз Фіцджеральд (Charles Fitzgerald), колишній менеджер Microsoft і інвестор з Сіетла, який відстежує витрати хмарних компаній.

Навіть у міру свого розвитку Amazon та інші компанії стикаються зі зростаючою опозицією до будівництва центрів обробки даних. Більша частина нинішньої неприязні зосереджена у Вірджинії, де жителі скаржаться на безперервний шум серверних ферм, а захисники природи нарікають на те, що розростаються об'єкти, які «зазіхають на місця битв Громадянської війни». Але осередки опору з'являються і в інших частинах США і можуть зростати, оскільки все більше і більше дата-центрів з'являються в Інтернеті - незалежно від того, побудовані вони компанією Amazon чи ні.

Прихильники відновлюваної енергетики також кажуть, що поспіх у будівництві нових об'єктів дав нове життя старим станціям, що працюють на викопному паливі, яке призводить до потепління планети, і навіть допоміг обґрунтувати необхідність будівництва нових електростанцій. Наприклад, у штаті Міссісіпі Amazon заплатить за допомогу місцевому комунальному підприємству у будівництві сонячних електростанцій, але компанія також забезпечить роботу центрів обробки даних новою електростанцією на природному газі, яка, ймовірно, працюватиме десятиліттями.

В останні роки Amazon є найбільшим у світі корпоративним покупцем відновлюваної енергії, що є частиною зобов'язання компанії забезпечити всі свої операції відновлюваною електроенергією до 2025 року. Але ці проекти можуть бути далеко від центрів обробки даних, а невідповідність між попитом і пропозицією є проблемою для розірваної і старіючої енергосистеми США.

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