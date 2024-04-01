Міненерго: ситуація в енергосистемі збалансована

1 апреля 2024 г., 8:15

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Міністерство енергетики України повідомило, що станом на 31 березня ворог атакував енергетичну інфраструктуру в Одеській та Львівській областях; у Харкові обмеження не застосовуються; дефіциту електроенергії не передбачається.



До кінця доби 30 березня було скасовано графіки аварійних відключень у Дніпропетровській, Полтавській, Сумській, Донецькій, Кіровоградській, Запорізькій областях, де ввечері були застосовані обмеження. Причиною були мережеві обмеження НЕК «Укренерго» для недопущення перевантаження перетинів.



Обмеження у Харкові теж були зняті, але 31 березня енергетики змушені повернутися до застосування графіків погодинних відключень. Це пов’язано з ненадійністю системи передачі електроенергії після масштабних ворожих атак, а також недостатністю локальної генерації внаслідок руйнування електростанцій та зростання споживання.



На жаль, були аварійні відключення на Одещині (після нічної атаки).



Ворог атакував кілька підстанцій НЕК «Укренерго» на Одещині. Внаслідок одного з ударів від загальної енергосистеми короткостроково відключались ТЕЦ та понад 170 тисяч споживачів. Знеструмлювалися побутові споживачі в Одесі та області (їх частково заживлено), а також припиняли генерацію об’єкти ВДЕ – дві біогазові станції та вітрова електростанція. Також НЕК «Укренерго» застосовуються у регіоні аварійні відключення.

Також повідомляється, до учора фіксувався профіцит у системі - через сонячну погоду та відповідно інтенсивний виробіток електроенергії СЕС протягом дня НЕК «Укренерго» зменшував навантаження об’єктів ВДЕ сумарною величиною 1739 МВт*год.

На запит Польщі до енергосистеми України протягом години зранку 30 березня постачалась електроенергія (сумарно 300 МВт), а ввечері з 20:00 до 21:00 надлишок передавався до Польщі (300 МВт).



Наразі дефіциту електроенергії в енергосистемі немає. Енергосистема працює збалансовано.

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