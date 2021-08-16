Алгоритм NIST ускорит настройку совместной работы в ограниченном спектре частот

16 августа 2021 г., 16:05

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Сотрудники Национального института стандартов и технологий (NIST) разработали метод моделирования, который может решить сложные задачи оптимального способа совместного использования ограниченного спектра несколькими беспроводными системами.

Это исследование было представлено 12 августа на объединённом международном симпозиуме EMC Europe и IEEE по электромагнитной совместимости и целостности сигнала и энергии.

Новая методика NIST включает в себя последовательную серию экспериментов, в которых выбираются конфигурации передачи на основе небольшого набора ранее собранных данных о сосуществовании.

Исследователи использовали в этой методике машинное обучение для оценки выходных данных неизвестной математической функции на основе небольшого набора измерений и предположений о том, насколько быстро функция может измениться.

Они смоделировали эксперимент 50 раз, используя данные предыдущих лабораторных экспериментов. В среднем им хватало порядка восьми измерений, чтобы идентифицировать не менее 95% конфигураций, приводящих к успешному совместному использованию спектра. Это , примерно на 33% эффективнее, чем обычное тестирование всех конфигураций, которое требует около 12 измерений.

Ожидается, что новая модель сможет оптимизировать одновременную работу до десятка устройств. Команда NIST продолжает изучать возможности использования машинного обучения и искусственного интеллекта для дальнейшего увеличения масштаба решаемых проблем.

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