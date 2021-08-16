lifecell во втором квартале зафиксировал чистую прибыль в размере 116 млн. грн.

16 августа 2021 г., 15:35

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Оператор связи lifecell представил финансовые и операционные результаты деятельности за II квартал. Компания зафиксировала рост дохода на 26.4% и EBITDA на 28.5% в годовом сопоставлении, а также продолжает демонстрировать чистую прибыль и наращивать абонентскую базу.

Доход lifecell с апреля по июнь увеличился до 2 млрд. грн., в основном благодаря расширению абонентской базы и получению более высокого дохода от передачи данных. Показатель EBITDA достиг 1,13 млрд. грн., а маржа EBITDA повысилась до 56.1%. Это произошло в основном благодаря значительному росту дохода. Кроме того, lifecell зафиксировал чистую прибыль в размере 116.0 млн. грн., по сравнению с 34 млн. грн. чистого убытка в аналогичном периоде 2020 г. Капитальные инвестиции оператора во втором квартале увеличились на 124.2% – до 988.1 млн. грн.

Активная трехмесячная абонентская база во второй четверти выросла на 10.5% на годовой основе – до 8.4 млн., во многом благодаря региональным тарифным планам, качественному наполнению пакетов услуг и ориентации на удержание клиентов.

В то же время активная трехмесячная абонентская база 4.5G-пользователей выросла на 49% и составила 69% от общего количества дата-пользователей по состоянию на конец II квартала. Увеличение количества 4.5G-пользователей способствовало увеличению потребления дата-трафика. Соответственно, среднее месячное потребление данных на одного пользователя выросло на 25% на годовой основе.

В отчетном периоде активный трехмесячный ARPU повысился на 16.5% и составил 81.9 грн., в основном благодаря увеличению потребления данных. В то же время показатель активного 12-месячного MoU вырос на 6.3% на годовой основе ― до 186.8 мин.

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