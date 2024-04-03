Акції Tesla впали після анонсу показників продажу за І кв.

3 апреля 2024 г., 12:25

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Як повідомляє CNBC, акції компанії Tesla у вівторок після того, як компанія повідомила про падіння поставок автомобілів у першому кварталі. Це стало першим річним зниженням з 2020 року, коли глобальна пандемія порушила виробництво.



Загальний обсяг поставок у першому кварталі 2024 року склав 386 810 авто, а загальний обсяг виробництва - 433 371.



Виробництво автомобілів скоротилося приблизно на 1,7% порівняно з попереднім роком і на 12,5% послідовно для Tesla, але не так стрімко, як річне падіння поставок на 8,5%.



Tesla не розбиває продажі за моделями, але повідомила, що виробила 412 376 автомобілів Model 3/Y і поставила 369 783. Інших моделей було вироблено 20 995, а поставлено 17 027.



Поставки електромобілів Tesla в цьому кварталі виявилися набагато нижчими навіть за найбільш "ведмежі" очікування аналітиків.



У першому кварталі Tesla зіткнулася з численними проблемами.



Напади бойовиків хуситів на вантажовідправників у Червоному морі порушили постачання компонентів для Tesla і тимчасово призупинили виробництво на її німецькому заводі під Берліном у січні. У березні екологічні активісти підпалили інфраструктуру біля цього ж заводу, позбавивши Tesla достатньої потужності і знову спричинивши паузу у виробництві.



У Китаї Tesla зіткнулася з натиском конкуренції з боку локальних виробників електромобілів, включаючи BYD і новачків, таких як Xiaomi. Після млявих продажів автомобілів китайського виробництва в січні і лютому Tesla зменшила виробництво Model 3 і Model Y на своєму заводі в Шанхаї і скоротила графік роботи працівників до п'яти днів на тиждень з 6 з половиною днів.



У США відгуки на найновішу модель Tesla - пікап Cybertruck, який виробник почав продавати в невеликих кількостях лише в грудні минулого року, були неоднозначними.



Серія знижок і заохочень виявилася менш ефективною в стимулюванні обсягів продажів, ніж у минулому для Tesla.



Потенційні клієнти Tesla в США у першому кварталі 2024 року становили групу, що зменшується, згідно з повідомленням агентства Reuters, яке посилається на дані опитування компанії Caliber. Автори звіту частково пов'язують це падіння з особистістю Ілона Маска.



Маск продовжує робити ставку на те, що клієнти та акціонери Tesla залишатимуться з брендом і компанією, попри його політику і підбурювальну риторику на платформі X, якою він володіє, і за її межами.



Акції Tesla впали на 29% у першому кварталі, що стало найбільшим падінням з кінця 2022 року і третім за величиною квартальним падінням з моменту IPO компанії у 2010 році. Станом на другу половину дня вівторка акції компанії впали приблизно на 4,4% до $167,55.

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