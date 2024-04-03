Intel Foundry зафіксувала збитків на 7 млрд дол. у 2023 фінансовому році

3 апреля 2024 г., 12:37

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Як повідомляє Reuters, акції Intel знизилися майже на 4% після того, як компанія повідомила у рамках своєї нової фінансової звітності де виробництво чипів відокремлено.

У звіті, поданому до Комісії з цінних паперів і бірж США, Intel заявила, що її виробничий бізнес зафіксував операційний збиток у розмірі 7 млрд дол. у 2023 фінансовому році, незважаючи на те, що по цьому напрямку було отримано дохід у 18,9 млрд дол. Це набагато більший збиток, ніж 5,2 млрд дол., які напрямок отримав у 2022 році, коли продажі відповідно склали 25,7 млрд дол.

Уперше Intel публічно розкрила фінансові показники свого бізнесу з випуску напівпровідників. Компанія відрізняється від багатьох інших виробників чипів саме тим, що не лише розробляє, а й виробляє власну продукцію, і традиційно повідомляла інвесторам лише про загальні показники. Інші виробники, такі як Advanced Micro Devices та Nvidia передають виробництво на аутсорсинг таким компаніям, як TSMC або Samsung.

У минулому Intel використовувала свої заводи лише для виробництва власних мікросхем, але згідно з планом, ініційованим генеральним директором Петом Гелсінгером (Pat Gelsinger), компанія почала переорієнтуваватися й на виробництво для інших розробників мікросхем. Тому напрямок виробництва був перетворений на окремий бізнес-підрозділ компанії. Вважається, що саме це рішення Intel дозволило компанії отримати майже 20 мільярдів доларів державного фінансування через Закон США "Про науку і технології" (U.S. CHIPS and Science Act) минулого місяця. Intel пообіцяла знову зробити США більш значущим гравцем у галузі саме виробництва мікросхем.

Левову частку доходів від виробництва чипів Intel поки що отримує від замовлень своїх же підрозділів. Після реорганізації її виробничий бізнес фактично ставиться до Intel так само, як і до будь-якого іншого клієнта.

В рамках реорганізації своїх фінансів Intel реструктурувала продуктові бізнес-підрозділи, щоб звітувати про свої показники так само, як це зазвичай роблять "безфабрічні" виробники чипів, такі як AMD та Nvidia. Ці компанії повинні звітувати про свої виробничі витрати як про бізнес-витрати.

Нещодавно реорганізований підрозділ продуктів, який отримує більшу частину своїх доходів від випуску чипів для персональних комп'ютерів і серверів, минулого року отримав 11,3 млрд дол. операційного прибутку при обсязі продажів у 47,7 млрд дол.

Intel Foundry зараз працює зі збитками, і пройде деякий час, щоб виправити ситуацію, повідомили представники Intel. Вони очікують, що збитки виробництва досягнуть піку в 2024 фінансовому році, а потім покращаться до рівня беззбитковості приблизно через пʼять років. Раніше компанія вже оголосила Microsoft основним клієнтом виробничого бізнесу, ця корпорація вже зробила резерв на понад 15 млрд дол.

Intel повідомила інвесторам, що нинішня недостатня прибутковість Intel Foundry пов'язана з «тягарем минулих рішень", а також "повільним" впровадженням технології ультрафіолетової літографії, яка використовується для виробництва найсучасніших мікросхем та потребує багато інвестицій.

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