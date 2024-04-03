Попри всі ризики, напрямок сервісів принесе чверть доходів Apple у 2025 році

3 апреля 2024 г., 11:35

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За даними Counterpoint Research, сегмент послуг Apple, найімовірніше, становитиме чверть загального доходу компанії у 2025 році. У цей рік послуги вперше принесуть компанії 100 мільярдів доларів.



Коментуючи нещодавні законодавчі та регуляторні проблеми, з якими зіткнулася Apple в США та ЄС, директор з досліджень Counterpoint Джефф Філдхак (Jeff Fieldhack) зазначив: «Ми знаємо, що існує ризик, але зараз ситуація на ранніх стадіях. Отже, ми не очікуємо жодного впливу на монетизацію встановленої бази iPhone, принаймні в середньостроковій перспективі».



«Що стосується відносної мовчанки Apple щодо своєї стратегії у сфері АІ, то тепер це змінилося завдяки великому натяку, зробленому у вівторок під час анонсу WWDC 2024, який почнеться 10 червня. Чи очікую я побачити щось особливе? Я не здивуюся - це почерк Apple», також заявив Філдхак.



Зростаюча база встановлених пристроїв Apple, яка наразі становить понад 2 мільярди пристроїв, створила ефект маховика для зростання сервісного бізнесу бренду. Apple Store, а за ним Apple Care+, Apple Music та підсумкова підписка Apple One визначили точки перегину для Apple.



Запущений у 2023 році, AppleOne може стати найбільшим джерелом доходу Apple від послуг. Тісна програмно-апаратна інтеграція, що забезпечує споживачам уніфікований та однорідний досвід використання програмного забезпечення та послуг, а також велика база преміум-споживачів створюють конкурентну перевагу для Apple.



iPhone і надалі приноситимуть половину доходів Apple і залишатимуться центральним елементом екосистеми Apple. Тенденції преміалізації та зростання на ринках, що розвиваються, сприяють бізнесу Apple з виробництва iPhone, причому останні, ймовірно, компенсують деяке зниження обсягів, яке спостерігалося в Китаї на початку цього року.



Зростання iPhone на ринках, що розвиваються, також має сприяти майбутньому збільшенню продажів по іншім напрямкам Apple, оскільки багато споживачів будуть новими користувачами, які приєднаються до екосистеми iOS. Ці споживачі стають більш залежними від своїх iPhone, вони, ймовірно, витрачатимуть більше коштів на інші продукти Apple.

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