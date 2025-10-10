 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Блоги » Sergey Petrenko

Sergey Petrenko

AI як загроза біобезпеці

10 октября 2025 г., 17:15
0 
 

Команда Microsoft під керівництвом головного наукового співробітника Еріка Хорвіца опублікувала в Science дослідження про «вразливість нульового дня» в системах біобезпеки. Використовуючи генеративні AI-моделі для дизайну білків (включаючи власну EvoDiff), вони показали, як можна змінити структуру токсину достатньо, щоб обійти screening комерційних виробників ДНК, але зберегти токсичність. Ці системи порівнюють вхідні замовлення з базою відомих токсинів і патогенів – близький збіг повинен викликати тривогу.

Якщо що, це та ж технологія, на якій будуються добре фінансовані стартапи з пошуку нових ліків на зразок Generate Biomedicines і Isomorphic Labs.

Microsoft особливо виділяє – дослідження було повністю цифровим, ніяких реальних токсичних білків не виробляли, щоб уникнути звинувачень у розробці біозброї. Код не розкривається і не називають конкретні протестовані білки. Компанія попередила уряд США і виробників софта до публікації, патчі випущені.

Але, в цілому, не дуже дивний результат, тому в статті цитуються висловлювання про початок гонки озброєнь і так далі.

AI як загроза біобезпеці

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Останні обговорення

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  