Acer запустила акційні Chromebook Plus з AI-сервісами Google на 10 тис грн

Acer анонсувала акційну пропозицію для нових користувачів мобільних комп’ютерів Acer Chromebook Plus.



Як повідомила компанія, власники нових Acer Chromebook Plus отримують доступ до вдосконалених функцій AI Google Gemini Advanced за умовами тарифного плану AI Premium терміном на 12 місяців з моменту активації. А на додачу - 2 ТБ дискового простору у хмарному сховищі Google Drive для зберігання усіх необхідних даних. Зазначається, що таке поєднання відкриває безліч можливостей для максимально продуктивного використання генеративних функцій AI та роботи з екосистемою Chrome OS.

Акція дозволяє заощадити на використанні передових функцій AI та сервісів Google приблизно 10 900 грн у грошовому еквіваленті. Пропозиція дійсна при активації до 31 січня 2025 року.

Завдяки преміальним можливостям штучного інтелекту Google AI користувачі отримують нагоду працювати продуктивніше, швидше й зручніше втілювати в життя свої творчі задуми. Достатньо звернутися до Gemini Advanced звичною природною мовою, аби надихнутися новими ідеями, дізнатись нове тощо. Можливості Google AI покращують роботу з текстом до професійного рівня, зокрема з публікаціями для блогу чи дописами у соцмережах. Інструмент Magic Editor в Google Photos спрощує редагування фотографій, що надзвичайно корисно для тих користувачів, котрі мають бажання покращити свій контент, але не мають відповідних навичок. Достатньо торкнутися чи обвести об’єкт, який необхідно прибрати зі світлини, утримувати та перетягти для зміни його положення, або ж просто затиснути для зміни розміру. Завдяки контекстним підказкам AI-засоби покращують освітлення та фон на знімках.



Пропозиція поширюється на 15 моделей Acer Chromebook Plus, що наразі доступні у продажу в українському ритейлі. Покупці мають широкий вибір конфігурацій, зокрема з екранами діагоналлю 15,6 дюйма (Acer Chromebook Plus 515) та дещо компактнішими 14-дюймовими моделями Chromebook Plus 514, серед яких присутні пристрої з сенсорним екраном (як-от Chromebook Plus 515 CB515-2HT, Chromebook Plus 514 CB515-4HT). Мобільні комп’ютери Acer Chromebook Plus створені з використанням сучасних процесорів AMD Ryzen та Intel включно до Core i7 13-го покоління, мають до 16 ГБ оперативної пам’яті та містке сховище обсягом 512 ГБ. Пристрої обладнані екранами Full HD з тонкими рамками, зміцненою конструкцією, що відповідає вимогам армійських стандартів MIL-STD-810H, підсвічуванням клавіатури, швидкісним Wi-Fi 6E, портом USB Type-C з функцією заряджання. Пристрої пропонують розширені функціональні можливості під час роботи в режимі офлайн, працюють з Google Play без додаткових налаштувань, що спрощує доступ до розмаїття додатків Android та Chrome. Завдяки запасу автономності до 10 годин Acer Chromebook Plus відповідають вимогам не лише широкого загалу, як-от учні та студенти, але й мобільних категорій користувачів з-поміж офісних працівників та домашніх користувачів.



Acer Chromebook Plus 514 "з Google AI" CB514-4H (NX.KUZEU.001) — 19 999 грн

Acer Chromebook Plus 514 "з Google AI" CB514-4HT (NX.KV1EU.001) — 20 999 грн

Acer Chromebook Plus 515 "з Google AI" CB515-2H (NX.KNUEU.001) — 20 999 грн

Acer Chromebook Plus 514 "з Google AI" CB514-3HT (NX.KP9EU.002) — 20 999 грн

Acer Chromebook Plus 514 "з Google AI" CB514-3H (NX.KP4EU.001) — 21 699 грн

Acer Chromebook Plus 515 "з Google AI" CB515-2H (NX.KNUEU.002) — 22 399 грн

Acer Chromebook Plus 514 "з Google AI" CB514-3HT (NX.KP9EU.001) — 23 399 грн

Acer Chromebook Plus 515 "з Google AI" CB515-2HT (NX.KNYEU.001) — 23 399 грн

Acer Chromebook Plus 514 "з Google AI" CB514-3H (NX.KP4EU. 002) — 23 999 грн

Acer Chromebook Plus 515 "з Google AI" CB515-2HT (NX.KNYEU.002) — 23 899 грн

Acer Chromebook Plus 515 "з Google AI" CB515-2H (NX.KNUEU.003) — 26 199 грн

Acer Chromebook Plus 515 "з Google AI" CB515-2H (NX.KNUEU.005) — 29 399 грн

Acer Chromebook Plus Spin 514 "з Google AI" CP514-4HN (NX.KYQEU.001) — 29 999 грн

Acer Chromebook Plus Spin 514 "з Google AI" CP514-4HN (NX.KYQEU.002) — 35 499 грн

