Середня роздільна здатність основної камери смартфона досягла 54 Мп

7 октября 2024 г., 10:25

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Середня роздільна здатність основної камери смартфонів продовжує зростати. Згідно з даними Counterpoint Research з другого кварталу 2020 р. вона подвоїлася з 27 Мп до 54 Мп.

Поступове зростання можна пояснити стійкою перевагою споживачів до покращених камер - критерію, який незмінно входить до числа ключових факторів купівлі смартфонів. Щоб відповідати цим очікуванням, виробники продовжують зосереджуватися на інноваціях у сфері камер і впровадженні більш високої роздільної здатності. Понад половини смартфонів, проданих протягом кварталу, мали камери з роздільною здатністю 50 Мп.

Фахівці Counterpoint вказують, що основне зростання роздільної здатності припало на початковий і середній ($100-$250) та преміум-сегменти (>$600).

У преміум-сегменті зміну спричинив перехід Apple з 12-мегапіксельної роздільної здатності на 48 Мп у серії iPhone 15.

У початковому і середньому ціновому сегменті тенденція була зумовлена тим, що виробники Android, почали використовувати камери з вищою роздільною здатністю як фактор диференціації.

Щодо середнього цінового сегмента, то там спостерігається постійне зростання використання камер з високою роздільною здатністю, наприклад, 108 Мп і 100 Мп.

З роками змінилася і кількість камер. Якщо в третьому кварталі 2020 року на пристрої з чотирма камерами припадало 32% поставок, то в ІІ кв. цього року на ринку домінували пристрої з потрійними камерами, частка яких становила 45%. Такий зсув можна пояснити тим, що виробники інтегрують можливості макрокамери в надширококутні та телеоб'єктиви, одночасно збільшуючи розмір сенсора для кращого поглинання світла.

Виробники зосередяться на інших аспектах для подальшого покращення якості. Телеоб'єктив, швидше за все, отримає більше уваги, щоб забезпечити кращі можливості оптичного зуму і краще поглинання світла. Крім того, більше уваги буде приділено обробці на пристрої для забезпечення реалістичних тонів шкіри і сцен, а також включенню функцій GenAI, оскільки з'являються нові випадки використання.

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